La noche de este sábado llega a su fin la primera temporada de Reinas del Show 2021, la misma que se disputarán Korina Rivadeneira, Jazmín Pinedo, Milena Zárate, Carla ‘Cotito’ Rueda y Leslie Mosoco, quien se reincorcoporó esta semana a la competencia tras la abrupta renuncia de Allison Pastor.

La gran final promete traer muchas sorpresas, aunque tampoco está descartado ningún incidente de último minuto, como algún traspié. Aquí te traemos un recuendo de las caídas más recordadas del reality de Gisela Valcárcel.

MONIQUE PARDO

Monique Pardo se cae en El Artista del Año

La popular ‘Caramelo’ participó en una edición de ‘El Artista del Año’ el 4 de junio de 2021, para acompañar a Diego Val en su presentación. Sin embargo, cayó estrepitosamente mientras estaba de pie sobre una plataforma y unos bailarines la cargaban.

Según contó, la producción del programa corrió con los gastos de su atención inmediatamente después de la caída, aunque a los días se desmayó y los médicos le indicaron que tendría secuelas por tres meses. Intentó comunicarse con GV Producciones y al no obtener respuesta, aseguró que Gisela la había humillado, por lo que le envió una carta notarial.

En agosto de este año, la producción de la Señito envió un comunicado donde rechazan los comentarios de Monique Pardo, que los acusaba de no cumplir con los protocolos de atención y seguridad. “Sus dolencias no corresponden a la reciente caída que ella sufrió en el programa y que sus acusaciones son falsas”, indica el documento.

CHOCA MANDROS

Choca Mandros se cae en El Artista del Año

En junio de este año, Jaime Mandros perdió una apuesta con Gisela Valcárcel y se transformó el drag queen en El Artista del Año. Sin embargo, sufrió una aparatosa caída hacia el final de su show, al saltar y resbalarse al caer.

LA PÁNFILA

La Pánfila se cae en El Gran Show

En setiembre de 2013, mientras María Victoria Santana ensayaba para una presentación de El Gran Show, sufrió una caída cuando su bailarín la lanzó al aire y no pudo atraparla de vuelta. La actriz cómica sufrió una lesión en la pelvis y tuvo que renunciar a la competencia.

MARICIELO EFFIO

Maricielo Effio se cae en El Gran Show

En setiembre de 2011, Maricielo Effio sufrió una aparatosa caída en plena presentación en vivo en El Gran Show. Aunque al inicio no se percataron inmediatamente que sentía mucho dolor, poco después Gisela Valcárcel mandó a corte comercial para atenderla.

BELÉN ESTÉVEZ

Maricielo Effio y Belén Estévez se caen en Reyes del Show.

En diciembre de 2010, Maricielo Effio fue el refuerzo de Belén Estévez en Reyes del Show. Durante su show en vivo, la rubia se resbaló y jaló a la actriz. Ambas terminaron en el piso pero segundos después se levantaron y siguieron bailando.

JOSSMERY TOLEDO

Jossmery Toledo se cae en Reinas del Show

En julio de 2021, la expolicía bailaba un tema hip hop en Reinas del Show cuando no llegó a poner los pies sobre el piso luego que su bailarín le diera varias vueltas sobre su torso. En esta oportunidad, también ambos terminaron en el suelo.

YAHAIRA PLASENCIA

Yahaira Plasencia se cae en Reyes del Show

En noviembre de 2015, Yahaira Plasencia ensayaba para Reyes del Show cuando su bailarín no logró capturarla en el aire y cayó.

LESLIE SHAW

Al igual que Yahaira y La Pánfila, Leslie Shaw se cayó mientras ensayaba para El Gran Show en noviembre de 2017. La cantante cayó con el peso de su cuerpo sobre su mano izquierda. Por suerte pudo continuar en la competencia.

DELLY MADRID

Delly Madrid se cae en El Gran Show

En noviembre de 2012, durante El Gran Show, Delly Madrid intentó trepar a una barra de madera sostenida por sus compañeras, mientras realizaban un baile con temática de luau. La modelo cayó boca abajo y en el programa de Gisela Valcárcel tuvieron que mandar a corte.

ZUMBA Y CARLOS CACHO

Zumba se lanzó contra Carlos Cacho y le provocó tremenda caída en Reyes del Show.

En 2015, Zumba se lanzó contra Carlos Cacho y le provocó tremenda caída, mientras bailaba en Reyes del Show. En ese mismo momento, Gisela Valcárcel desató su ira contra el concursante.

“Zumba, yo no sé cómo eres en la calle, imagino que eres mejor... Zumba, creo que estás viviendo en un país violento imitando la violencia, los artistas prodigan amor a pesar de todo, si querias pegarle, que eso fue lo que hiciste... Zumba no sabes cómo lo lamento, tienes tanto talento pero el talento no es suficiente para hacer carrera”, dijo la Señito.

Asimismo, le advirtió que no haya ningún comentario sobre ella y se retire del reality. “Tú te has acostumbrado a otro canal, creo que América Televisión no se merece una imagen así. Nuestro programa llega a las familias, sí se merece un jurado como él (Carlos Cacho)”, agregó.