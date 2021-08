Ya no falta nada para la gran final de Reinas del Show y Carla ‘Cotito’ Rueda se pronunció sobre la ansiada corona del reality de baile de Gisela Valcárcel, la misma que se dispurará con Korina Rivadeneira, Jazmín Pinedo, Leslie Moscoso y Milena Zárate.

“Me siento súper bien, súper motivada, con mucha energía, con muchas pilas. Aquí es el todo por el todo”, dijo la voleibolista en declaraciones para Estás en Todas.

Asimismo, se refirió a las duras críticas que recibió del jurado a lo largo de la temporada. “Siempre he aceptado sus comentarios de la mejor manera, tengo mi carácter y a mí me encanta que me digan las cosas para mejorar, sí, pero de buenas maneras, a mí no me gusta que me griten, eso conmigo no funciona”, dijo la popular ‘Cotito’.

En ese sentido consideró que su cuerpo está adaptado para el deporte, no para el baile. “Tengo 22 años en el deporte, todo mi cuerpo está trabajado para el voley, para ciertos movimientos y aquí es diferente, aquí trabajas todo tu cuerpo... sin embargo yo me he arriesgado, he aceptado el reto y le meto punche”, agregó.

Cotito Rueda indicó que ya que todas están en sentencia tienen que esforzarse el triple. “Tenemos solo una hora para que la gente vote, de 9 a 10, para ver quién pasa a la siguiente etapa en esta final... todas estamos locas”, acotó.

CUADRA A LESLIE MOSCOSO

Carla ‘Cotito’ Rueda comentó el regreso de Leslie Moscoso tras la renuncia de Allison Pastor el pasado sábado. “Me parece bien hasta cierto punto porque se lo merece, gala tras gala lo ha hecho súper bien, pero estaba eliminada y ella ha venido a decir ‘ay yo me voy a llevar la corona, la corona es mia’. Mamacita, el hecho que hayas tenido tu descanso en esta semana no quiere decir que aquí vas a venir a decir que eres la ganadora”, indicó.

“Todos me subestiman pero la que se va llevar la corona de Reinas del Show soy yo... tienen que votar por mí de nueve a diez”, finalizó.