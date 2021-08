Este sábado 28 de agosto cinco competidoras pelearán por la copa de Reinas del Show. Se trata de Korina Rivadeneira, Milena Zárate, Jazmín Pinedo, Carla ‘Cotito’ Rueda y Leslie Moscoso, aunque muchos especulan que volvería Allison Pastor, quien renunció el pasado fin de semana tras un tenso intercambio de palabras con Gisela Valcárcel.

Aunque la expectativa está en la final de este reality, los fanáticos del programa ya se preguntan qué formato se estrenará el sábado 4 de setiembre. En América Hoy, barajaron varias posibilidades.

Según el espacio televisivo de Ethel Pozo, los rumores indicarían que se volvería a la búsqueda de un artista completo, donde el canto y baile sean los protagonistas. Es así que no se descarta una segunda temporada de El Artista del Año.

Asimismo, se especula que El Gran Show estaría de vuelta y Melissa Paredes podría regresar para su revancha, ya que en 2016 estuvo cerquita de alzar la copa pero quedó en tercer lugar.

América Hoy barajó la posibilidad de que el doctor Campillo sea uno de los nuevos jales del programa de Gisela Valcárcel, tras su debut en la secuencia ‘Mira quien baila hoy’. También podría participar el ‘rey de la comida norteña’, Carlos Cornejo, la herbolaria Beatriz Martínez y hasta la conductora e hija de la Señito, Ethel Pozo.

A pesar de todas las especulaciones, aún nada está dicho y también podría caber la alternativa de un nuevo formato para los fines de semana.

¿ALLISON REGRESA PARA LA FINAL DE REINAS DEL SHOW?

La esposa de Erick Elera dejó sorprendidos a los fans del programa de Gisela Valcárcel al anunciar EN VIVO que debaja la competencia, luego de manterner un tenso intercambio de palabras con la popular Señito.

Todo comenzó cuando Allison Pastor no recibió bien las críticas del jurado y aseguró que la música y coreografía no dependían de ella, sino de la producción del programa. En ese momento, la conductora le recordó que ella estaba incómoda desde el inicio del reality y le preguntó por qué no había renunciado antes.

La bailarina contestó que no dejó la competencia la primera vez porque llegó a un acuerdo con la producción. “Qué pena”, dijo Gisela destando una ola de críticas en las redes. Fue en ese momento que Allison anunció en vivo que daba un paso al costado.

Aunque Allison Pastor ha evitado pronunciarse oficialmente tras su renuncia, el pasado martes un reportero de Amor y Fuego la interceptó en la calle y recogió sus declaraciones.

“Lo único que te puedo decir es que me siento feliz, me siento tranquila, bien conmigo y nada, feliz de llegar a casa y tener a alguien que me apoye”, indicó cuando el periodista le preguntó si se había sentido humillada por Gisela Valcárcel.

“No voy a hablar del tema, no quiero hablar más del tema, creo que vieron, yo no pienso hablar más y nada simplemente seguir con mi vida, nada más”, agregó, dejando en claro que no volvería a Reinas del Show.

Por su parte su esposo, Erick Elera, también fue consultado por Amor y Fuego por si regresaría al reality de baile. “Este... mira... no creo ¿no?”, contestó el artista.”Pucha, a nosotros no nos gusta entrar en dimes y diretes”, agregó.