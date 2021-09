La bailarina Gabriela Herrera pidió que no la subestimen, pues llegó para brillar en ‘Reinas del show 2’, programa de Gisela Valcárcel que estrenó hace unas semanas tras el fin de la primera temporada, que coronó a Korina Rivadeneira.

Diana Sánchez declaró que es más regia y profesional que tú, ¿qué opinas?

Bueno, todas somos regias. Yo también me siento rica, sabrosa, deliciosa (risas). Y sobre el tema profesional, vengo preparándome, estudiando danza en diferentes escuelas, no me subestimen. Y a Diana ya le gané en el versus.

CHOTEÓ A EEG

Gabriela Herrera conversó con Trome y reveló sus experiencia en La Academia de EEG. En ese sentido, confesó que le llegaron dos propuestas de Reinas del Show y Esto es Guerra, pero finalmente decidió por el programa de Gisela Valcárcel.

“Me decidí por entrar a “Reinas del Show”, que es lo que quería realizar hace mucho tiempo y no podía desaprovechar esa oportunidad tan importante que me están dando. Y la Academia me encanto grabarla, me dieron un papel de mala, que me pareció súper lindo en realidad. Es un papel entre la sexy mala que llega a la Academia. En verdad tienen que verlo, está muy buena, me gusto mucho”, dijo la bailarina.

Por otro lado, contó que le propusieron entrar al reality. “A mi me gustaría estar en los dos porque me encanta la competencia y el baile. Pero en verdad no podía desaprovechar esta oportunidad de estar en “Reinas del Show”, ya que el baile es mi pasión”, explicó.