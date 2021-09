Isabel Acevedo comentó que está preparada para asumir el versus que hará con Diana Sánchez en ‘Reinas del show’.

“También quiero un versus con Diana. Vamos a darle con todo y no quiero nada de salsa, nada de bachata, nada de géneros latinos, deseo algo diferente, algo que nos cueste a ambas”, precisó.

¿Qué opinas de su performance?

Hasta ahora no he visto en Diana algo diferente. Diana es limpia y correcta en el baile, eso es lo que me gusta de ella, pero hasta ahora no he visto algo para que diga ‘wow’.

