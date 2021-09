Vania Bludau es una de las sentenciadas de la cuarta gala de ‘Reinas del Show’. La modelo se enfrentará a Milena Zárate y a Diana Sánchez, por lo que su novio Mario Irivarren le dio palabras de aliento y aprovechó en descartar un embarazo tras su desmayo.

El chico reality de Esto es Guerra remarcó que Vania está teniendo días bastantes complicados por la exigencia que le compromete sus ensayos para el programa de Gisela Valcárcel.

“Me encanta como es la televisión, si sales a comer con una amiga te vas a casar, si una persona se siente mal esta embarazada, pero no, no, las chicas en realidad ensayan durísimo, esta semana tenían su baile programado, encima tenían un baile grupal, aparte tenían que improvisar una coreografía a último momento y una serie de cosas”, sostuvo.

Mario Irivarren señaló que su pareja le pide masajes todos los días por la fuerte competencia que tiene en la pista de baile.

“La pobre de Vania está destruida hasta el día de hoy. Todos los días me pide que la masajee, se siente mal porque están sobre exigiendo su cuerpo a otro nivel, pero así es la competencia, es dura, son unas 10 semanas duras en las que hay que darlo todo y toca descansar y comer bien”, remarcó a América Espectáculos.

¿MARIO IRIVARREN SERÁ EL REFUERZO DE VANIA?

Al ser consultado si bailará con Vania Bludau en Reinas del Show para ayudarla a pasar de sentencia, Mario Irivarren aclaró que no será así porque se está guardando para un momento más especial. Sin embargo, remarcó que, de ser refuerzo, “no sería un adorno”.

“Yo creo que la va a librar sin problemas, pero ya más adelante viene lo complicado y ahí si me gustaría acompañarla, pero no quiero que me paren a un costado de adorno, yo si quiero intervenir. Bachata no me sale, pero salsa sí, podríamos probar por el lado de la salsita, ojalá que se dé más adelante seguro se da, yo con tal de acompañarla y estar ahí dándole mi apoyo, contento”, dijo.