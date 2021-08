SACA FUERZA. Milena Zárate aseguró que le ha pasado de todo en esta temporada de Reinas del Show, en alusión a su separación sentimental y a los contratiempos que tuvo en la pista de baile de Gisela Valcárcel.

“De todo me ha pasado, pero yo soy como el ave fénix, me levanto de donde sea, si me caigo 20 mil veces me levanto y más fuerte”, aseguró la colocha.

En ese sentido indicó que en este momento se encuentra lesionada. “Tengo una lesión en la rodilla, tengo una lesión en el dedo gordo del pie que en la salsa ahora última se me partió el taco”, dijo en declaraciones para Estás en Todas.

En ese sentido contó que tiene una fractura en el dedo gordo del pie y en el meñique también. “Y una contractura en la columna, pero a estas alturas me puede pasar un tren por encima”, dijo Milena Zárate.

Sobre le regreso de Leslie Moscoso tras la renuncia a Allison Pastor, consideró que enriquece la competencia. “Es chancona y estoy convencida que merece llegar a la final al igual que nosotras”, acotó.

Finalmente, sobre las favoritas de Reinas del Show, Milena Zárate aseguró que no cree en los favoritismos. “El mejor jurado va ser el público y va primar justamente el esfuerzo, la dedicación, la garra y el talento de cada una... el pan se quema en la puerta del horno así que aquí no está dicho absolutamente nada”, concluyó.