Yolanda Medina no estuvo presente la noche del último sábado en la última edición de Reinas del Show. Aunque en el programa de la ‘Señito’ evitaron referirse al tema y no dieron ninguna explicación, este lunes, en América Hoy, las conductoras explicaron la razón de su ausencia.

“Ella por motivos de salud no pudo estar en esta edición. Nos reservamos qué es lo que sucede con ella porque así lo ha pedido, para proteger a sus seres más cercanos y queridos”, dijo Janet Barboza.

Por su parte, Melissa Paredes contó que Yolanda Medina les pidió que no toquen más el tema. “Estamos diciendo que es por salud, no por otra cosa, no vayan a estar inventando cosas. Solo desearle mejoría a Yolanda”, indicó la esposa del Gato Cuba.

Finalmente, la rulitos aseguró que la pista de baile de Reinas del Show aguarda por la líder de Alma Bella y que pronto nos sorprenderá con su regreso. “Se extraña tu garra, tu bravura”, dijo Janet.

YOLANDA NO ESTUVO EN REINAS

Yolanda Medina fue la gran ausente de la cuarta gala de Reinas del Show. Ni Gisela Valcárcel, ni el panel de jurados del reality de baile no explicaron las razones por la que la líder de ‘Alma Bella’ no se presentó. Sin embargo, fuentes del programa se pronunciaron.

Lady Guillén fue eliminada, mientras que Vania Bludau, Milena Zárate y Diana Sanchez pasaron a sentencia, pero ¿Yolanda Medina? Según señalaron, la cantante no se habría presentado a la competencia por motivos personales.

Pese a que, a través de su cuenta de Instagram, promocionaba la gala del último sábado de Reinas del Show, Yolanda no estuvo en el escenario. Sin embargo, otro detalle llamó la atención: la ausencia del panel encabezado por Ethel Pozo y Janet Barboza, conductoras de “América Hoy”.

Al respecto, la producción del reality remarcó que los especialistas no son fijos en el programa y que son cambiados semana a semana. “No fueron considerados a esta gala por el productor”, señalaron.

TE PUEDE INTERESAR

Carlos Vílchez le pide la mano a su novia en divertido sketch de JB en ATV

Flavia Laos: Le llueven las críticas por hacer sesión de fotos en calle de Barranco y mostrar su ropa interior

Chabelita y su fuerte comentario sobre Puro Sentimiento con Pamela Franco a la cabeza: “Me quedé en Thamara y Estrella”