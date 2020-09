Katy Pinto decidió romper su silencio y hacer pública su denuncia contra Renato Rossini, su expareja y padre de su hija. Según dijo en el programa de Rodrigo González, Amor y Fuego, el actor no le pasa pensión de alimentos hace tres años ni tampoco visita a su pequeña.

En su testimonio, la joven aseguró que en un inicio Rossini le depositaba muy de vez en cuando el monto estipulado en la conciliación sobre la menor, un total de 1100 soles. Asimismo, aseguró que le dejaba mensajes pero él la dejaba en visto y que en un primer momento ni siquiera sabía en qué colegio estaba su niña.

“Han sido muy pocas veces que me decía que no tenía trabajo”, contó Katy Pinto indignada, aunque aseguró que ahora su prioridad no es el dinero, sino que la pequeña vea a su padre y se forme un vínculo con él.

Al ser consultado por la reportera de Amor y Fuego, Renato Rossini se negó a contestar sobre la denuncia de alimentos que le entabló su expareja. “Yo realmente no puedo decir nada porque esos temas son judiciales y son personales, entonces no estoy autorizado para hablar de esas cosas... agradezco mucho su interés”, dijo antes de cortar.

Al momento, la denuncia contra el actor está en el tercer juzgado de paz letrado de Surco. Pinto le exige los tres años de pensión acumulados desde el 2017 hasta la actualidad.

Ex de Renato Rossini lo denuncia por no pasarle pensión de alimentos para su hijita | Amor y Fuego