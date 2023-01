Entre las explosivas revelaciones hechas en el programa “Magaly TV: La Firme” por Daniela Castro, madre del hijo no reconocido de Renato Tapia, la mujer aseguró que el futbolista envió a José Martín Alva, su primo, para que fuera la figura paterna del menor que tiene casi seis años.

Y desde que ha sido mencionado en medio de este escándalo mediático que ha sacudido a toda la farándula local -debido a que Renato Tapia aparentaba tener un matrimonio sólido y feliz con Andrea Cordero- muchos se vienen preguntando quién este familiar del futbolista y que papel juega en este personaje en esta historia.

¿Qué papel jugó José Martín Alva en la historia del hijo de Renato Tapia?

Su nombre salió a la luz gracias a las declaraciones de Daniela Castro en el programa que conduce Magaly Medina por ATV, quien reveló que este hombre se comunicó con ella luego que Renato Tapia decidiera cortar todo comunicación tras enterarse que iba a tener al bebé, pues desde el inicio no quiso asumir la paternidad y le pidió que aborte.

“El 30 de setiembre me escribe su primo, yo le dije que si me iba a hablar de aborto, yo no hablaré nada, me dijo cómo se me ocurre”, contó la mujer. José Martín Alva era el emisario del futbolista y desde el inicio lo ayudó a dilatar el proceso de filiación del pequeño de casi seis años que se llama Fabrizio.

“Hemos estado pensando con Renato y no puedes ponerle el apellido porque es muy obvio , tú has sido su primera enamorada, todo el mundo sabe que has estado con él y ponerle Tapia será obvio”, cuenta Daniela que le manifestó el familiar del mediocampista.

La mujer también contó que Renato Tapia la obligó a que viviera con su primo. “Estuvo para controlarme porque no podía subir fotos a las redes ni hacer mi vida normal, lo había normalizado bastante. Salía a los centros comerciales y si alguien conocido pasaba, yo arrancaba. Le tapaba la cara al bebe. En 2020 yo decidí sacarlo de la casa”, agregó.

Andrea Cordero y los padres de Renato Tapia saben de su hijo con Daniela Castro

Daniela Castro también reveló en el set del programa que se emite por ATV que Andrea Cordero y los padres de Renato Tapia, incluso sus hermanos, tienen conocimiento de la existencia de Fabrizio, el hijo que el jugador del Celta de Vigo tiene con ella, y que hasta lo han conocido.

“Me dijo ‘mi papá quiere verlo’, al día siguiente del día del Padre, me saludó”, subió, el señor vio a Fabrizio, le dijo que era igualito, ni siquiera para negarlo. A su abuela materna también conoció, así como a los hermanos de Renato”, manifestó en el espacio.

Renato Tapia es acusado de no reconocer a su hijo

