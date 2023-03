DISFRUTA A SUS BEBÉS. Renzo Costa está en el mejor momento de su vida ante el nacimiento de sus mellizos. El empresario ha demostrado que su vida ha cambiado radicalmente al verse obligado en dejar sus juergas, sus lujosos viajes y próximamente su departamento de soltero. En un reportaje que le hizo Magaly TV La Firme, el empresario se mostró muy feliz al vivir esta etapa.

“Me emocioné, por lejos fue el mejor día de mi vida. Es una emoción que no se puede comparar con nada, me di cuenta que tenía un lado paternal super grande, todo preocupado , los cargo, soy demasiado engreídor”, señaló.

El ‘Rey de los Cueros’, quien fue por mucho tiempo pareja de Brunella Horna, aseguró que las amanecidas las ha cambiado, pues ahora se levanta a apoyar a su pareja Thalía Alva con la crianza de sus pequeños.

“En mi cabeza siempre estaba que iba a tener un hijo, pero nunca imaginé dos. Waoo, fui poco a poco asumiendo que eran dos... Ahora no me amanezco en fiestas, he cambiado de rubro de amanecida , jaja”, acotó.

RENZO COSTA SERÍA VECINO DE MAGALY MEDINA

En conversación con su gran amiga Magaly Medina, el empresario Renzo Costa reveló que está buscando dos terrenos por la exclusiva zona de las Casuarinas, por donde vive la ‘urraca’ con Alfredo Zambrano.

“Voy a tener que mudarme porque esto es departamento de soltero, estoy viendo por Casuarinas por donde están ustedes, dos terrenos que estoy viendo ”, agregó.