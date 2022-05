Renzo Schuller se confesó este sábado para ‘Estás en Todas’ y habló sobre su reciente ingreso como conductor de Esto es Guerra al lado de Johanna San Miguel y representando a su equipo de siempre, los ‘Combatientes’.

Según el también actor, nunca descartó volver a los realities de competencia, pero decidió alejarse porque estaba agotado y tenía otros planes. “Me sentía muy cansado, quería hacer otras cosas, otros proyectos”, indicó.

Además, decidió aclarar sus pasadas declaraciones en contra de la producción del desaparecido reality de ATV, cuando aseguró que pedían ‘fierros y vigas’ y les daban ‘tres alfileres y un fósforo’. “Combate tuvo muchos momentos, momentos buenísimos y momentos malos, por administraciones que no supieron manejar el programa en ese momento. En temas de producción a veces necesitábamos cosas, los productores pueden dar fe de eso, que eran los que solicitaban... teníamos que reciclar, ver, cambiar de color, darle la vuelta”, indicó.

Por otro lado, acotó que estar en el reality de ATV fue un proceso complicado cuando les apareció la competencia. “Subíamos y bajábamos (en rating), mucho tiempo arriba y luego era difícil subir... también aparecó EEG y fue un momento duro porque sí nos dolían muchas cosas” , dijo Renzo Schuller.

En ese sentido, volvió a comentar que Esto es Guerra copiaba muchos de los juegos y dinámicas que realizaban en Combate. “ Siendo completamente honestos, uno se quemaba las pestañas diciendo ‘hagamos esto’ y al día siguiente aparecía en el otro lado potenciado” , explicó.

RENZO SCHULLER: NUNCA PENSÉ EN ESTAR EN EEG

Renzo Schuller reconoció que cometieron errores tanto en EEG como en Combate, y lo mejor es salir a reconocerlo en su momento y pedir disculpas. Asimismo acotó que nunca pensó estar en el reality de América Televisión.

“Cuando estás alejado un buen tiempo lo ves con otros ojos. En su momento me llamaron y no me sentía con ganas de hacerlo y pasó el tiempo y me volvieron a llamar”, reveló.

Renzo Schuller comenta sobre producción de combate

