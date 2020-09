Renzo Schuller se está recuperando de la operación a la que fue sometido por varias horas para sacarle una hernia que tenía en la espalda. El último martes, el conductor de 'América Hoy’ sorprendió a todos pues fue internado de un momento a otro y se pensó lo peor, pero luego el también actor indicó que iba a ser pasar por el quirófano por lo que iba a estar fuera de las pantallas por un tiempo.

En unos videos que compartió a través de sus Stories de Instagram, Renzo Schuller manifestó que la operación -que le realizaron la noche del martes- fue todo un éxito y que ahora solo necesitaba descanso y rehabilitación para estar completamente bien. Asimismo, agradeció a todos sus seguidores por la preocupación y todos sus muestras de cariño.

“Buenas quiero aprovechar para agradecer todos los mensajes tan bonitos que me han mandado. Me operaron ayer (martes) en la noche y ya salí de la operación, todo salió muy bien y me sacaron una hernia bastante grande que estaba complicando el movimiento de mi pie. Ahora tengo que hacer rehabilitación y descanso para empezar a saltar como loco”, indicó inicialmente.

“No quería dejar pasar este momento para agradecerles a todos los mensajes, de verdad han sido muy bonitos, muchas gracias por estar ahí, preocupados, pero todo bien, así que les agradezco de todo corazón y mañana (hoy jueves) ya me iré a mi casa a descansar y pronto nos veremos”, finalizó.

Renzo Schuller tras ser operado de una hernia: “Todo salió muy bien”

Días atrás, Renzo Schuller ya había dado a conocer lo que le ocurría. “Estoy en la clínica y quería comentarles, para que después no estén preocupándose o pensando cosas que no son, estoy acá porque me tienen que operar en un rato por una hernia que me ha salido en la espalda”, contó en sus redes sociales.

“Estaba tratando de manejarla con terapia física pero ha crecido demasiado, ya venía con estos dolores hace tiempo pero por temas de trabajo no podía operarme y ya está comprometiendo mucho el nervio y antes de que se complique más me voy a operar”, añadió en esa oportunidad.

