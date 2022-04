NO SE DARÁ POR VENCIDO. Ricardo Morán recalcó que llegará hasta las últimas instancias para lograr la inscripción de sus hijos Catalina y Emiliano como ciudadanos peruanos en Reniec. Esta última semana, el conductor participó de una audiencia en el Poder Judicial.

“Esa mentalidad: “Mejor no nos hagamos problemas”, no maldita sea, yo me hago problemas pues (…) Quiero que mis hijos sean peruanos y lo que me están diciendo es por ser tú quién eres tus hijos no van a serl o (…) Todos queremos lo mejor para nuestros hijos”, señaló en diálogo con Latina.

Además, recordó un momento en el que sus hijos fueron puestos de lado por no tener la nacionalidad peruana. “En esta fiesta de cumpleaños a todos los niños, les han dado su sorpresa y a los únicos que no le pusieron su escarapela en el pecho fue a los míos”, indicó.

Ricardo Morán: “Son mis hijos, yo no adopté a nadie”

El productor tuvo a sus hijos por vientre subrogado, pero que en el Perú existe un vacío legal y no ha logrado inscribir a sus hijos para que obtengan su nacionalidad.

“Hay gente que me acusa en redes el por qué me dejaron adoptar. Son mis hijos, yo no adopté a nadie, genéticamente son mis hijos (…) Nosotros estamos peleando porque la Constitución se respete. La Constitución dice que a todo hijo de peruano nacido en cualquier parte del mundo le corresponde su inscripción” , manifestó.

Sobre si ha pensado en darse por vencido, Morán no negó que contempló la idea, pero que la descartó. “Sí lo he pensado, pero no lo voy hacer. Tengo una formación estricta de mi familia en relación a lo que es justo y lo que no es justo, lo que es correcto y lo que no es correcto”, enfatizó.

