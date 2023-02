¡UYYYY! En América Hoy, Ricardo Rondón lanzó un ácido comentario a Brunella Horna, esto mientras comentaban las fotos del antes y después de las figuras del espectáculo, específicamente, de Rodney Rodríguez, pareja de Isabel Acevedo, ya que lucía irreconocible.

La popular ‘Baby Brune’ defendió a la pareja de la ‘chabelita’ y aseguró que no parece que hubiera usado botox. “Saben qué pasa, es la luz (...) la luz amarilla que hace ver más las imperfecciones”, dijo.

No obstante, Ricardo Rondón respondió tajante: “ Bueno Brunella, tu eres especialista en ‘chancados’ (Giselo: Ahora vas a decir que Richard es luz también) pero cómo sabes tú que no se ha puesto botox”.

Brunella Horna cuadró a Ricardo Rondón

Hace unas semanas, Ricardo Rondón estuvo presente en América Hoy y durante una secuencia dejó entrever que Rosángela y Brunella Horna tenían cosas en común, esto incomodó a la rubia.

“Perdóname, ahí te me aguantas Ricardo, porque a mí me respetas, yo no soy la señora Janet que vas a discutir boca a boca. Tengo una empresa de ocho años y si puedo ir a Dubai, la India o a la China, me voy con mi plata porque todo el Perú que sabe que trabajo”, resaltó.

