Las cámaras de ‘América Hoy’ llegaron hasta el distrito de Comas, donde se encuentran varias familias damnificadas por el desborde del río Chillón. Algunas personas cuestionaron al gobierno por no brindarles ayuda, luego que sus viviendas colapsaran ante la presencia de huaicos. Ante esto, el reportero Oswaldo Arteaga exhortó a los afectados a que se reubiquen, sin embargo, una mujer le respondió fuerte.

“Mami, buenos días, cómo estás mamita linda, cómo va la situación, por qué no te pones a buen recaudo. Aparentemente, toda esta fila va a desaparecer ”, dijo el periodista totalmente preocupado por el bienestar de las personas.

Al escucharlo, una ‘mamita’ dejó en claro que no tiene a dónde ir, pues su única vivienda es la que está a las orillas del río Chillón. Incluso le hizo un pedido EN VIVO.

“ Tienen que ayudarme, a reubicarme, pónganme en otro sitio, un terreno denme por ahí ... Acá llevo tres años, en pandemia, no he tomado desayuno, no existe preocupación, no hay nada”, acotó.

Señora cuadra al reportero de américa por pedirle que se reubique

ETHEL POZO SE CONMUEVE POR DAMNIFICADOS

La conductora Ethel Pozo se mostró muy afectada por los damnificados ante el desborde del río Chillón. Muchos de ellos no disponen de alimentos, por lo que la hija de Gisela se indignó en pleno programa.

“Llama al general, hay que ir a ese lugar donde hay desayuno, almuerzo y comida, porque los niños están sin desayuno ni cena ”, señaló para que los damnificados acudan a un albergue cercano.