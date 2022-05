El éxito de “Riverdale”, serie inspirada en Archie Comics y desarrollada y producida por Roberto Aguirre-Sacasa, terminará con su séptima -y última- temporada, todavía pendiente a estrenarse, confirmó la cadena de televisión The CW.

Se trata de la última serie en terminar The CW después de que la red cancelara entregas como: Legends of Tomorrow, Batwoman, Naomi, Legacies, Dynasty, Charmed, Roswell, New Mexico, In The Dark y 4400.

Tras el anuncio del fin de “Riverdale”, el jefe de The CW, Mark Pedowitz, dijo este jueves que cree que “siete años es la cantidad correcta”.

“Soy un gran creyente de dar a las series que han tenido una larga duración una despedida adecuada. Tuvimos una larga conversación con Roberto [Aguirre-Sacasa] ayer y está encantado con la decisión”, dijo Pedowitz. “Vamos a tratar el espectáculo como se merece. Ha sido una estrella icónica de la cultura pop y queremos asegurarnos de que salga bien”, precisó a Variety.

También indicó que, “todavía no hemos declarado cuántos episodios. Pero no creo que sea una temporada más corta. Se remonta a lo que dije antes: creo firmemente en intentar dar series que han tenido carreras largas y despedida apropiada”.

Se estrenó en 2017

Estrenada por primera vez en 2017, “Riverdale” fue un éxito casi instantáneo gracias a su reparto de jóvenes que contempló a actores como Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray y Casey Cott. Así como el reparto adulto: Mädchen Amick, Skeet Ulrich, Marisol Nichols y Luke Perry

VIDEO RECOMENDADO

Mario Irivarren respondió a su ex pareja.