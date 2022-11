Karelys Molina, más conocida como ‘La robotina’ desmintió que haya retomado su relación amorosa con Alán Castillo ‘Robotín’, sin embargo, contó que seguirán trabajando juntos. “Todo sigue igual entre nosotros, estamos trabajando a full, sobre todo ahora porque es fin de año y tenemos bastantes contratos. Seguimos siendo dupla y cada uno hace sus cosas por su lado. Él (Alán Castillo) pasará Navidad con su familia y yo con la mía, así que estamos tranquilos. ¿Si es verdad que hemos regresado? Nada que ver. No lo he perdonado aún ni somos pareja ni nada. Solo estamos trabajando juntos, solo eso, no hemos vuelto a tocar el tema de la relación, pero hay un cariño de por medio”, precisó Molina.

¿Estás soltera?

Tengo pretendientes por las redes sociales, pero estoy tranquila. Si me quiero divertir, salgo con mis amigas y listo. Ahora estoy enfocada en mi trabajo, en mis proyectos y no quiero que me vinculen con nadie ni tampoco estoy interesada en una persona.

¿Ya se apagó la llama del amor con ‘Robotín’?

Ha sido una relación de dos años y recién ha terminado. Siento que las cosas aún están frescas. Nos seguimos viendo por trabajo, aún hay un sentimiento, pero intentamos mantener el profesionalismo y trabajar lo más tranquilo que se pueda. Primero es mi paz y estabilidad emocional.

¿Alán no te ha pedido para volver?

Me ha dicho que se irá a trabajar fuera de Perú, yo me quedaré en Lima porque tengo bastantes metas y proyectos por cumplir todavía. Quiero sobresalir por mi cuenta, pero le agradezco todo el apoyo que me ha dado durante todo este tiempo. La noticia que me dio me tomó por sorpresa, me agarró fría y estoy un poco triste por eso. Son dos años y medio que he estado con él de arriba para abajo. Se irá por algunos meses al extranjero y volverá en julio del próximo año.

¿Te quedarás en Lima o viajarás con él?

Me quedaré. Estoy intentando nutrirme de conocimientos y de buscar profesionales que me ayuden en el tema de la animación para tener algo bonito que ofrecer. Quiero que las personas me conozcan por mi talento, más no por escándalos ni ese tipo de cosas. Estoy organizándome para formar mi elenco de show infantil y ser la primera animadora robot del Perú. Quiero dar lo mejor de mi talento al público y las personas que me siguen.





