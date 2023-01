La modelo Rocío Miranda contó que ha tomado la drástica decisión de suspender sus eventos del mes de enero y febrero, a raíz de la manifestaciones que se están realizando en el país debido a la coyuntura política.

“Había cerrado el 2022 con eventos y activaciones, sin embargo, hemos tenido que suspender mis presentaciones por todo lo que está pasando en el Perú. Además, considero que no es momento de estar festejando o celebrando con todo lo que está aconteciendo el país, así que por ahora me dedicaré a trabajar solo en mi car wash hasta que la situación se tranquilice. Confío que la situación mejorará y podré seguir trabajando con normalidad”, sostuvo Miranda.

LEE MÁS: Michelle Soifer descarta participar en el Miss Perú y explica sus motivos

¿Cuántos eventos has tenido que cancelar?

Ocho presentaciones en el mes de enero y ya cancelé las presentaciones del mes de febrero también porque a mí me contratan más en el sur del Perú y ahí es donde hay más caos o están cerrando las carreteras. Soy madre de familia, tengo un hijo con habilidades diferentes, así que hemos decidido no trabajar tampoco en el mes de febrero. Todo sea por seguridad de nosotros y también porque el país no está pasando por un buen momento. Mientras que la paz no regrese país, he decidido no salir a trabajar al interior del Perú. Ojo, no es que la plata me sobre, es más, me falta, pero por seguridad de nosotros y por todo lo que está pasando considero que no es el momento.

Entonces, enero y febrero te dedicarás a tu hijo y a tu negocio del car wash…

Así es. Ahora tendré más tiempo de estar en mis locales de car wash, el de Breña y Barrios Altos también, así que le estoy metiendo mucho punche a la ‘chamba’ y también dedicándole tiempo a mi hijo, quien sigue con sus terapias y talleres de verano. Confío que la situación del país mejore y se terminen los conflictos sociales que nos afectan a todos los peruanos. No nos podemos pelear entre compatriotas, así que oro para que reine la paz y unión en nuestro país. Me duele dejar de trabajar, pero en la vida tenemos que priorizar las cosas, sobre todo cuando ya tenemos familia.

Hace poco inauguraste un nuevo centro de car wash... ¿Cómo te va?

Todo súper bien gracias a Dios. Llevo 10 años en el rubro del negocio, así que conozco cómo es. Mi meta es expandir mi negocio por diferentes partes de Lima y por ello estoy trabajando arduamente.





TE PUEDE INTERESAR: