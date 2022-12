La modelo Rocío Miranda hizo un llamado a la población y les pidió que no usen fuegos artificiales en estas fiestas navideñas ni en Año Nuevo, pues resaltó que afecta a los niños con autismo y animales.

“En esta época del año se celebra con diferentes tipos de pirotecnia. Si bien es cierto que es algo que afecta a los animales, también afecta a los niños con condición de autismo porque ellos son mucho más sensibles a los ruidos. Es más, hay personas que han llegado hasta el punto del suicidio porque les aturde tanto y les provoca una fuerte crisis. Les afecta mucho”, expresó Miranda, quien meses atrás reveló que su pequeño Alonso tiene la condición de autismo y que lleva terapias para mejorar.

Asimismo, pidió a las autoridades que tengan mano dura y prohíban el uso de artículos pirotécnicos. “Las autoridades deberían tomar cartas en el asunto y se debería prohibir el uso de pirotecnia en las zonas urbanas. Es algo que solo se debería permitir en lugares abiertos, tal como las playas y que se hacen en otros países. Es lamentable y penosos que en Latinoamérica no haya este tipo de empatía ni respeto por los demás. Debemos tener empatía y concientización por las personas que no toleran este tipo de ruido”, acotó.

Finalmente, indicó que le va muy bien en el aspecto personal y profesional, tal es así que acaba de inaugurar un nuevo local de car wash en el Cercado de Lima. “Gracias a Dios que cierro bien el año, con grandes eventos corporativos y animaciones de conciertos, así que no me quejo porque ha sido un año bendecido. Me ha ido súper bien en lo personal y profesional, además, acabo de abrir un nuevo local de ‘Lima Centro Car Wash’, que es un rubro donde trabajo desde hace más de 10 años”, indicó Miranda, quien hace poco tuvo una participación en el programa humorístico ‘JB en ATV’ y señaló que le gustaría sumarse al elenco de Jorge Benavides. “Recibí la invitación para ir al programa de Jorge y me sentí súper cómoda de actuar junto a un gran elenco de actores. Mi presencia en el programa solo fue una invitación, pero claro que me gustaría ser parte del programa. Aún no se ha dado una propuesta, sin embargo, tendría toda la predisposición de trabajar con ellos, así que veremos qué pasa más adelante”, concluyó.