La modelo Rocío Miranda indicó que Jazmín Pinedo tiene poses de diva y que solo busco tener un enfrentamiento con la conductora Magaly Medina para que su bloque de espectáculos genere rating, además, reveló que la popular ‘chinita’ la ninguneó en una oportunidad y le hizo un bochornoso desplante.

Rocío, ¿Qué te pareció la mediática pelea que hubo entre Jazmín y Magaly Medina?

Jazmín le debería agradecer a ‘Magaly Teve, la firme’ el rating que le ha dado, porque si no fuera por Magaly ni nos hubiéramos enterado que Jazmín conducía un bloque de espectáculos en la mañana, a pesar que está en un canal de antena caliente tal como es ‘América Televisión’. Yo ni enterada estaba que conducía un bloque hasta que vi en redes sociales (sobre su pleito con Medina).

Magaly comparó a Jazmín con un muñeco ventrílocuo...

Magaly es una gran conductora, con muchos años de experiencia y trayectoria, así que puede hablar o comentar sobre alguien que recién está empezando tal como es Jazmín. Quizá a muchos nos pique o moleste la forma cómo lo dice Magaly. Quizá lo dice de una forma burlona o irónica, pero es su forma de ser.

¿Es verdad que Jazmín te hizo un desplante en una oportunidad y te ninguneó?

Sí. Sucede que una vez me preguntaron sobre qué opinaba de que Jazmín había ido a cubrir (para Latina Televisión) el Mundial de Rusia 2018. Di mi punto de vista, dije que no me parecía porque no era una persona preparada ni periodista deportivo, pero ella se lo tomó muy a pecho.

Entonces, ¿Qué pasó?

Una vez me invitaron al programa que conducía Jazmín con Karen Schwarz y Magdyel Ugaz (en Latina Televisión). Yo entré al set de televisión y empecé a saludar. Cuando me acerqué para saludarla, me dijo: ‘A ti no te voy a saludar porque tú me criticaste y dijiste que no debí ir al mundial por no estar preparada’, pero eso no fue todo porque dijo a toda su producción que por qué invitaban a ese tipo de personas (por ella) a su programa.

¿No le respondiste nada?

No le respondí por respeto a todas las personas que estaban en el set, pero que me lo diga en la calle y va a ver cómo le respondo. Me molestó ir a un sitio y te quieran minimizar o ningunear de esa manera. Para creerse diva no basta con tener una camioneta de alta gama, sino son importarte los años de experiencia y respaldo de la gente. Ahí recién será una diva de la televisión.

Entonces, ¿Crees que su pleito con Magaly fue para que su programa genere audiencia?

Sí. Eso ha sido con el afán que el programa sea más conocido y tenga unos puntitos más de rating.

Por cierto, ¿Hay proyectos con televisión?

Me han llegado propuestas, pero por decisión propia he decidido dar prioridad a mi hijo, con quien estoy de lunes a viernes, sin embargo, sigo animando eventos todos los fines de semana. Estoy súper agradecida porque no hay semana que no descanse, me solicitan de diferentes departamentos de país y discotecas, así que soy feliz de reencontrarme con mi público cada vez que puedo.





