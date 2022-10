La modelo Rocío Miranda fue invitada para grabar una secuencia en ‘JB en ATV’ y manifestó que le encantaría trabajar en dicho programa humorístico, porque admira el trabajo de Jorge Benavides y de su elenco. “Esta semana recibí la invitación para participar en la secuencia del casting en el programa de Jorge Benavides. La he pasado muy bonito, todo el elenco y las chicas me recibieron muy bien. Han sido muy amigables y grabar la secuencia fue muy divertida. Ojalá que le guste al público lo que hemos realizado, soy feliz de que me hayan invitado al programa, cual admiro por los tremendos talentos que hay y porque tiene buena audiencia los fines de semana”, expresó Miranda.

¿Te han propuesto trabajar en ‘JB en ATV’?

Solo fui como invitada, pero me encantaría trabajar en el programa. A quién no le gustaría formar parte de su elenco, a todos, pero no hemos conversado al respecto aún. Estoy abierta a escuchar propuestas, a todos nos gustaría tener una chamba fija en estas épocas, sobre todo yo pues tengo un hijo con una condición diferente. Mi pequeño tiene autismo y eso genera mucho dinero. Una chamba fija sería lo idea, me encantaría.

¿Anteriormente has trabajado en un programa humorístico?

Sí. Hace mucho tiempo trabajé en ‘Risas de américa’, estuve una temporada ahí y eso me sirvió de mucho porque aprendí muchas cosas. Además, con Jorge Benavides ya he grabado anteriormente algunas secuencias, pero cuando estaba en otro canal. Después de algún tiempo me volvió a invitar a su programa, pero ahora estando en ATV y espero que se repita nuevamente.

Por cierto, comentaste que te ibas a retirar del modelaje, pero vemos que continúas y que te siguen contratando... ¿Quedó en ‘stand by’ la decisión’?

Así es. A raíz que dije que me iba a retirar, me empezó a llegar más chamba y se multiplicó, así que el retiro queda en ‘stand by’. Tengo eventos agendados hasta enero del 2023, así que al trabajo no se le puede decir que no.





