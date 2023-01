La modelo Rocío Miranda cumplió ayer 36 añitos de edad y fue gratamente sorprendida por su esposo, el empresario del rubro seguridad automotriz, Anthony Pazos, quien le obsequió una camioneta valorizada en casi 40 mil dólares.

“ Ya son 36 abriles, pero todavía me siento chibolita . Estoy feliz de haberla pasado con mi familia, mi esposo y mi hijo. No me esperaba la sorpresa de Anthony, pero agradecida porque me servirá de mucho la camioneta, que es muy amplia. Ahora podré llevar a mi hijo con sus amiguitos en el carro o podré salir a pasear con toda mi familia”, precisó Miranda.

Tienes una relación muy sólida con el padre de tu hijo...

Así es. Ya son 15 años juntos, él es mi todo, mi ‘sugar daddy’, mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi manager, mi todo. Al igual que toda pareja, hemos pasado momentos difíciles, pero lo bueno es que hemos salido adelante. Cuando hay verdadero amor y una buena comunicación, todo tiene solución. Nuestro hijo Alonso nos ha unido muchísimo más.

¿Te quita el sueño casarte?

Nosotros ya somos un matrimonio, solo faltaría firmar los papeles, así que el día que nos casemos será por un tema de formalidad. Ambos estamos felices así, el día que nos casemos será algo muy íntimo y chiquito para nosotros.

CANCELÓ EVENTOS

De otro lado, Rocío Miranda comentó que ha cancelado sus eventos pactados para el mes de enero y febrero debido a la crisis política que atraviesa el país.

“Había cerrado el 2022 con eventos y activaciones, sin embargo, hemos tenido que suspender mis presentaciones por todo lo que está pasando en el Perú. Además, considero que no es momento de estar festejando o celebrando con todo lo que está aconteciendo el país, así que por ahora me dedicaré a trabajar solo en mi car wash hasta que la situación se tranquilice. Confío que la situación mejorará y podré seguir trabajando con normalidad. Ya cancelé las presentaciones del mes de febrero también porque a mí me contratan más en el sur del Perú y ahí es donde hay más caos o están cerrando las carreteras (por las manifestaciones). Soy madre de familia, tengo un hijo con habilidades diferentes, así que hemos decidido no trabajar tampoco en el mes de febrero. Todo sea por seguridad de nosotros y también porque el país no está pasando por un buen momento. Mientras que la paz no regrese país, he decidido no salir a trabajar al interior del Perú. Ojo, no es que la plata me sobre, es más, me falta, pero por seguridad de nosotros y por todo lo que está pasando considero que no es el momento”, manifestó Miranda.