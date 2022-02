Rodrigo González arremetió con todo contra Ethel Pozo luego que la conductora de América Hoy arruinara la sorprensa de Richard Acuña a Brunella Horna por San Valentín. Según las imágenes del programa en vivo, la hija de Gisela Valcárcel soltó los globos que helio que le regaló el congresista a la rubia.

“La ‘fariselita’ hizo como que esto me está estorbando, esto me va tapar la cara así que los globos... ay se volaron, ay se fueron, claro, como no es su regalo no le importá nada lo que le mandó Richard Acuña. La ‘fariselita lo agarró y lo soltó. Richard, tú que te habías matado llamando a la empresa para que te haga el arreglo y mira lo que le importó a la ‘fariselita”, dijo el conductor de Amor y Fuego.

Asimismo, se preguntó por qué Ethel Pozo siempre se muestra conmovida. “Por qué tiene que llorar... por qué siempre tiene que llorar, se emociona, se deshidrata”, comentó el popular Peluchín al ver las imágenes de la sorpresa que recibió la conductora por parte de su novio, Julián Alexander.

ETHEL POZO MALOGRA SORPRESA A BRUNELLA HORNA

Brunella Horna recibió en vivo un presente por parte de Richard Acuña, sin embargo, el tierno arreglo floral terminó estropeado accidentalmente por un error de Ethel Pozo.

La hija de Gisela Valcárcel fue la encargada de entregar este presente a su compañera. Luego de ingresar al set con el arreglo floral, Ethel soltó accidentalmente los globos de corazones que estaban llenos de helio, por lo que estos se fueron volando.

El curioso hecho quedó registrado por el director de cámaras, sin embargo, pasó desapercibido para las conductoras del magazine de América Televisión y para Brunella Horna que continuó leyendo la dedicatoria de su novio.

“Feliz San Valentín mi amor, desde el primero que la pasamos juntos nos sorprendemos y engreímos como se debe, en esta oportunidad te tocó pasar trabajando y solo me queda decirte que estoy muy orgulloso de ti y que eres la persona que quiero a mi lado, te amo. Richard”, leyó la empresaria con la voz entrecortada.

Rodrigo González criticó a la conductora de América Hoy por soltar en vivo los globos que le envió Richard Acuña a Brunella Horna por San Valentín.

