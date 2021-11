El conductor Rodrigo González no tuvo reparos en responder a la presunta indirecta de Magaly Medina, quien recientemente se pronunció contra sus detractores que tienen “un punto de rating” y a quienes calificó de envidiosos.

Ante esto, el popular ‘Peluchín’ aprovechó unos minutos de su programa del último miércoles 24 de noviembre y aclaró que no tiene nada que envidiarle. Por si fuera poco, ironizó con envidiar al notario Alfredo Zambrano.

“Entonces, lo que hace la Magaly, a los que no están de acuerdo con ella, la que la evidencian, los llama envidiosos. ¿Qué voy a envidiar a alguien que tiene un millón de seguidores? Y yo todavía estoy solito, no con equipo, peluquero”, señaló González.

“No tengo nada que envidiar. Estoy con un churrazo, soy el programa más visto de mi canal, tengo auspiciadores para dar y regalar, tengo una familia que me ama, amigos que adoro... ¿Envidiar a tu pingüino? No mi amor, aterriza, que la caída te va a doler”, agregó.

¿Qué dijo Magaly Medina?

En una reciente emisión de su programa, Magaly Medina envió un mensaje a sus detractores y aseguró que viene siendo víctima de constantes ataques de su competencia televisiva porque considera que hace un mejor rating.

“Cuando uno comienza a escalar posiciones y a tener una audiencia grande y firme, la gente que tiene un punto de rating les arde y no saben cómo tirarte piedras para bajarte a como dé lugar , quieren bajarte a su nivel, pero esto es el resultado (su rating) de un esfuerzo de años haciendo este programa”, aseguró Medina.

“Sé lo que es estar arriba y cuando tú comienzas a ascender en rating y hacer un personaje que otra vez la gente ve y está nuevamente contigo... como la competencia es así de feroz, yo siempre les he dicho que este (la televisión) es un mundo de víboras. ¡Acá no hay santos y no hay víctimas!... Si hay gente que tiene un punto o dos puntos de ráting, pues no es mi problema. Yo no tengo que hacerme chiquita o esconderme para que ya no me vean ustedes y para que vayan a ver a otros”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly y su esposo ofrecen entrevista a “Día D”

Alfredo Zambrano y Magaly Medina responden declaraciones de Giuliana Rengifo. (Fuente: ATV)