Stephanie Cayo visitó el set de ‘América Hoy’ en el Día Internacional de la Mujer y mostró cierta incomodidad cuando le consultaron por su pareja Maxi Iglesias. Ante esta situación, Rodrigo Gozález ‘Peluchín’ se pronunció al respecto en la reciente edición de ‘Amor y Fuego’.

El popular ‘Peluchín’ señaló que el programa matutino debió enfocarse en la exitosa carrera de la reconcida actriz y no en su relación sentimental con el español. Sobre todo porque este 8 de marzo se conmemora a la mujer.

“Eso pasa cuando juntas a cinco ‘desnortados’ y las mandas a una causa que ni la sienten. Llevan a la invitada y le dicen a alguien con la carrera como Stephanie Cayo, que tiene una trayectoria importante y es una de las actrices más internacionales, que se sacó la lotería porque se consiguió un español como Maxi Iglesias”, comentó Rodrigo.

“¿Saben qué pasó? Mandaron a corte y qué les habrá dicho la Gisela (Valcárcel), que regresaron al aire y ya no estaba Stephanie Cayo. Solo regresó para el final”, añadió.

Stephanie Cayo ‘cuadra’ a Ethel Pozo por preguntar sobre su relación

Stephanie Cayo fue invitada al programa ‘América Hoy’ sin imaginar que las preguntas que la harían le generaría incomodidad. La actriz peruana se molestó cuando Ethel Pozo decidió preguntarle por su relación sentimental con el español Maxi Iglesias.

Fue Edson Dávila, quien aseguró que Maxi es un “hombre simpático”, por lo que Ethel acotó: “Cómo te va, cuánto tiempo”. Sin embargo, la hermana de Fiorella Cayo no tomó positivo la pregunta y la parchó.

“ No quiero hablar de eso, mi vida privada, cualquier cosa que diga me la van a sacar de contexto ... ¿Dónde está? No sé, debe estar con su familia, en España. Yo estoy acá” , dijo evidentemente incómodo.

