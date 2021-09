FUEGOOOOOOOOOO. Rodrigo González le contestó con todo a Magaly Medina luego que la urraca se mostrara indignada porque América Televisión solo le envió una carta notarial a ella por pasar imágenes de Elías Montalvo, y no a Amor y Fuego, espacio de Willax que también difundió los videos.

“Por cierto, nosotros pasamos las imágenes porque no somos de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión”, aclaró Gigi Mitre. En ese momento, Rodrigo González recordó el discurso de la pelirroja y se fue con todo contra ella.

“Magaly que habla con indirectas, nosotros no, ayer salió a decir, parecía la acuseta de la clase ‘si me mandan a mí mándenles a ellos, ¿por qué ellos sí pueden? claro, porque lo que yo digo sí es importante, porque yo tengo 12 puntos de rating y ellos 2′”, remedó el popular Peluchín a su examiga.

En ese sentido, recordó cuando la Urraca trabajaba en Latina y hacía un punto de rating con la ‘Purita verdad’. “Por eso te sacaron del aire, aprovechando lo de Paolo Guerrero, no sabían que hacer contigo”, dijo el conductor de Amor y Fuego.

Asimismo, aseguró que Magaly Medina habla como que estuviera vomitando. “Parecía Mascali”, se burló. “Mi amor, tranquila, serena, tú eres la reina, tú eres la diva, no te preocupes, por qué te preocupas por este modesto espacio, por este canal que nadie ve, si todo el Perú te cree, todos los invitados quieren ir a tu programa, lo celebramos”, agregó Rodrigo González.

Finalmente, Gigi Mitre aclaró que a ellos les han llegado un montón de cartas notariales, en su mayoría de ATV, inclusive antes de salir al aire por la señal de Willax.

MAGALY RECIBE CARTA NOTARIAL

En la edición del miércoles del programa de Magaly Medina, la conductora salió al frente para dar sus quejas sobre los problemas que le ocasionó la difusión de imágenes de la caída de Elías Montalvo en EEG.

“Yo lo hubiera querido poner, no leerlo y mostrar todas las imágenes, pero he dicho varias veces que hay un convenio por el cual América TV nos manda carta notariales. Hoy día nos han amenazada con demandar, si yo seguía mostrando las imágenes. Sin embargo, América TV no se araña ni manda cartas notariales a Willax TV, que ponen todos los programas de América TV. Acá yo paso una imagen completa, llaman y amenazan, Llama mi gerente nos van a demandar, mandan a la policía y porque a los otros no les mide con la otra vara. Yo sé que mi palabra tiene mucho más peso que otras personas. Entonces, hagan un equilibrio y prohíbanselo a otros porque de lo contrario, yo también voy a desobedecer y voy a hacerlo”, manifestó la conductora de manera muy furiosa.

“No es lo mismo 12 puntos que 2 puntos. Magaly tiene 16 en sector A y B, Igualito rajo, así sea con foto”, sentenció Magaly Medina.

