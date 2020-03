Contudente. Rodrigo González le respondió a Luis Guillermo Camacho, Gerente de contenidos y programación de Latina, por decir que cuando Mónica Cabrejos, Janet Barboza, Karla Tarazona, Katy Sheen, Kurt Villavicencio, el Zorro Zupe ingresaron a Válgame, mejoraron las cifras del programa.

Peluchín se mostró indignado y se preguntó por qué querían que vuelva a Latina si los nuevos conductores, que fueron cancelados en los últimos días por el escándalo de Ricardo Zúñiga, cobraban menos y hacían mejor rating que él.

“Si los tienen a ellos que tienen el mismo resultado y que les cuestan 6 veces menos de lo que les costaba tener a Gigi y a mí, entonces para que nos tenían a nosotros. Si eso era así, para qué querían que regresemos”, dijo el exconductor de Tv. “Es absurdo y mezquino”, agregó.

Asimismo, calificó de ‘malagradecido’ a Camacho puesto que aseguró que aguantó muchas cosas cuando estaba en la conducción de Válgame Dios, incluso algunas que iban contra su propio pensamiento.

“Hay muchas cosas que yo he hecho, que he soportado, que iban en contra de lo que yo pensaban. Pero sabes que, como finalmente tú eres un empleado y el programa no es tuyo... como me dijeron muchas veces: ‘Este programa no es tuyo, este programa es del canal y tú eres el presentador contratado por el canal para hacer este programa’”, dijo indignado.

“A mí me mandaron de vacaciones por revelar lo de Barraza, nunca me dejaron despedir Amor Amor, me hicieron volver el año próximo cambiándole de nombre, me pusieron a las 4:30 de la tarde. O sea me movieron, me sacaron, me cambiaron de nombre, me cambiaron de horario”, agregó.

Rodrigo González califica de ‘malagradecido’ a gerente de Latina | Magaly Tv