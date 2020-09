Rodrigo González y Gigi Mitre encenderán ‘el aire’ de ‘Willax TV’ con su nuevo programa ‘Amor y fuego’ y asumen este ‘reto’ con la consigna de que el show del mediodía regrese a las pantallas.

Rodrigo, estás de regreso, aunque estabas presente a través de tus redes sociales. ¿Extrañabas la tele?

Quizá el tema de las redes fue un aliciente, porque son once años en la tele, pero te soy sincero, nunca pensé que iba a coger tanta fuerza, 700 y 800 mil personas al día.

¿Reaparecer por ‘el aire’ de Willax Tv es todo un reto?

Sin duda, incluso algunos de mis seguidores me dicen: Rodrigo, no tengo ese cable, ¿cómo te voy a ver? Claro, es un canal que está empezando, pero que tiene ganas de hacer las cosas bien y es un reto crecer juntos. Además, Willax no tiene ningún tipo de convenio por debajo o encima de la mesa y podemos pasar imágenes de todos los canales, ser el programa de espectáculos que nunca debió dejar de ser, haremos que el show regrese a nuestras pantallas.

Es un reto, pero igual vas a competir y justo con Karen...

Mira, vamos a empezar como se hace una casa, por las bases. Willax ya tiene una franja sólida en la noche y quería fortalecer sus tardes. Tenemos ganas de salir a divertirnos, la competencia es con nosotros mismos y ojalá que lleguemos al punto el primer día. ¿Crees que no sé el riesgo que asumo? Lo tengo clarísimo, pero como te digo, me gustan los retos, crecer décima a décima día a día. Es una carrera de largo aliento, pero tenemos energía para eso y más.

¿A quién se le ocurrió el nombre ‘Amor y Fuego’, a ustedes o Renzo (Madrid, productor)?

La verdad, que a los tres. Nuestro sello siempre será ‘Amor, amor, amor’, que hizo esta magia posible y el fuego nos representa.

¿Van a encender el mediodía?

Hacia eso apuntamos, encender la pantalla de Willax, no estamos pensando qué hacen al costado, estamos pensando en cómo hacer un buen producto.

¿Estar fuera de la TV te hizo reflexionar sobre qué errores no cometer?

Con el tema del vivo y la lucha por la primicia, sí. Todos evolucionamos, empecé en la televisión a los 28 años y ahora tengo 40, no somos los mismos de la semana pasada.

GIGI: VUELVO CON TODO

Gigi, de nuevo a la cancha...

Volvemos con todo

¿Estás nerviosa?

No, con la tele no me suelo poner nerviosa

¿Habrá mucho fuego en el programa?

¡Claro! Vamos a incendiar la pantalla y prometemos mucha diversión.