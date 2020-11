INCÓMODOS. Así se mostraron Rodrigo González y Gigi Mitre tras referirse a un programa mexicano que invitó a una vidente, quien aseguró que Stephanie Valenzuela pretendía buscar fama luego del ataque que sufrió a manos de Eleazar Gómez. Asimismo, en medios aztecas se vienen asegurando que las lesiones que sufrió Tefi no fueron tan graves.

“Pasó médico legista, los vecinos escucharon los gritos, salió casi calata... o sea, porque no les guste o no les caiga o sean amigos de Eleazar, tampoco no pueden tapar el sol con un dedo. La chica fue agredida, si los golpes no han sido lo suficientemente fuertes para que tenga moretones y cicatrices por 15 años, eso no justifica su comportamiento salvaje. Además, hay mujeres que tienen la capacidad de recuperarse rápido”, dijo la conductora de Amor y Fuego.

Por su parte, Peluchín indicó que no se debe creer en todo tipo de denuncias ya que hay mujeres que acusan a sus parejas por venganza, pero en este caso no es aceptable que intenten buscar evidencia para deslegitimizar su acusación. “Me parece un desacierto llevar a una persona que predice el futuro, con todo el respeto para la vidente, pero en un momento de violencia de género no”, indicó el conductor

Asimismo, contó que a ambos los invitaron del programa ‘El Gordo y la Flaca’, pero se sintieron incómodos por las preguntas que les hicieron sobre la reputación de Stephanie Valenzuela en el Perú. “Nos preguntaban si era controversial, si tenía mala fama”, dijo Rodrigo González. “Nosotros dijimos, puede ser polémica pero qué tiene qu ver eso... no se puede mezclar”, agregó.

