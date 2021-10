LAS VACILAN. Gigi Mitre tuvo una de sus ocurrentes frases mientras comentaba que Pamela Franco había ingresado a Puro Sentimiento, agrupación de la que es dueño Christian Domínguez. La conductora de Amor y Fuego vaciló a Estrella Torres y Thamara Gómez, quienes abandonaron el grupo cuando entró la ex Alma Bella.

Todo comenzó cuando Rodrigo González y su compañera hablaban de la relación entre Pamela y Christian, quienes cumplirán dos años y ‘esperan romper la maldición de los tres’. Además, tampoco ocultan sus ganas de contraer matrimonio.

En ese momento, los conductores recordaron que Pamela Franco ingresó a Puro Sentimiento y muchos criticaron que ‘tenga corona’, ya que el padre de su hija es el dueño. Entre bromas, ambos consideraron que Thamara Gómez y Estrella Torres se retiraron de la agrupación para ‘que solo brille una’ y ‘no haya peligro en la zona’.

“Eran buenas esas chicas, que hagan su grupo, que se llame ‘Puro Resentimiento’”, dijo entre risas.

Conductores de Amor y Fuego comentaban el debut de Puro Sentimiento con Pamela Franco a la cabeza cuando recordaron que Estrella Torres y Thamara Gómez dejaron la agrupación de Christian Domínguez.

Christian niega preferencias en Puro Sentimiento

Christian Domínguez se pronunció tras las críticas que viene recibiendo por el debut de Pamela Franco en Puro Sentimiento. El dueño de la agrupación musical se refirió a las palabras de Thamara Gómez, quien se retiró del grupo con la llegada de la ex Alma Bella, y aseguró que trata igual a todas las chicas.

Asimismo, aseguró que no tiene un trato especial con la madre de su hija. “Es difícil pero la trato igual, trato de darle todo mi conocimiento porque es lo que debe ser, porque las chicas deben saber que todas son iguales”, indicó.

Sin embargo, destacó que Pamela Franco es la ‘mediática’ del grupo. “Le enseño a Pamela, que es la mediática, a saber lo que hace Christian Domínguez, cómo hacer que todas salgan con sus nombres y apellidos, que es lo que más me interesa a mí”, agregó.

El cantante fue consultado por Thamara Gómez, quien hace algunas semanas anunció su salida de Puro Sentimiento porque no estuvo de acuerdo con el ingreso de la ex Alma Bella.

“Eso no... nosotros no hablamos de terceros y enseñamos aquí a no hablar de nadie. No tengo nada qué decir”, dijo Christian Domínguez.

