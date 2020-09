FUEGOOO. Rodrigo González regresó esta semana a la pantalla chica y afiló su puntería contra los más polémicos personajes de la farándula de Chollywood. Como no podía faltar, le dedicó unos minutos a su archienemiga Janet Barboza.

“Retoquitos llegó tu momento”, dijo el popular Peluchín este jueves en su programa de Willax ‘Amor y Fuego’. En ese sentido, empezó criticando que la ‘Rulitos’ de consejos de belleza en Instagram cuando sale con las raíces del cabello sin retocar.

Gigi Mitre intervino y se preguntó por qué Janet Barboza critica tanto al conductor, si cuando eran parte de ‘Válgame Dios’, antiguo programa de Latina, la tenían siempre como invitada y se mostraba muy cortés con ellos. “Nunca vi ninguna mala onda ni maltrato”, dijo.

“Cuando tenían que sacar la situación adelante de pronto nos minimizaban decían ‘yo hago mas rating que ustedes’... no mi amor, si no no te hubieran levantado del aire”, arremetió Rodrigo González sobre ‘Válgame’.

Asimismo, aseguró que el único día en el que hicieron un pico re rating fue porque ‘te matabas con los del costado’. “Nunca agarraste un producto en cinco meses, los auspiciadores no los querían. Era un circo eso, todos contra todos para sacar eso adelante, y todavia te jactas de eso, no mi amor... así no es, un porquito de por favor”, indicó.

Rodrigo González explotó contra Janet Barboza | Amor y Fuego | Willax | TROME