Rodrigo González reapareció este lunes luego del escándalo mediático que se desató el pasado viernes, cuando varios policías acudieron a su casa y a Willax Televisión para detenerlo, por supuestamente haber incumplido una orden para no mencionar a Cathy Sáenz y Susana Umbert, quienes lo denunciaron por violencia de género.

El conductor salió a denunciar a la Policía Nacional por su accionar y tambien aprovechó para contestarle a Mónica Cabrejos, quien usó sus redes sociales para mandarle una indirecta y advertirle que ‘el karma llega’.

“Se me ha querido dejar ver como un maltratador, como un misógino, y la mejor respuesta es que no necesito cerrar mis mensajes en mis plataformas, no necesito tener que hacer lo que las personas que querían hacerme daño tienen que hacer, que es cerrar sus redes, eliminar mis fotos, hacerse las chistocitas... hubo una por ahí, una de las empleadas de la persona que me ha demandado que salió a decir que el karma llega ”, comentó el popular Peluchín en referencia a la escritora.

En ese sentido se preguntó qué significa que el ‘karma llegue’. “¿Que te hayas librado de toddas las acusaciones? ¿que todos tus seguidores te demuestren ese abrumador cariño, amor, respaldo? Cuando pasan estas situaciones uno dice, ¿ahora a qué me voy a enfrentar? ¿qué me espera? ¿cómo va reaccionar la gente? ¿me creerán? ¿les creerán a ellos? ¿cómo lo tomarán? y de verdad que me sobrepasa, no tengo palabras para agradecerles, lo emocionado y lo querido que me hacen sentir. Entonces, si de eso se trata el karma... ojalá algún día experimenten lo que es ese amor incondicional del público, como me lo ha demostrado a mí. Muchísimas gracias a todos por eso”, acotó el conductor emocionado.

TE PUEDE INTERESAR

Christian Domínguez increpa EN VIVO a psicóloga de ‘América Hoy’: “Usted no se meta en mi relación”

“Al fondo hay sitio” anunció su fecha de estreno en nuevo y divertido adelanto | VIDEO

Alessia Rovegno aclara ‘roche’ en concierto de Karol G: “Hugo y yo no nos colamos, fuimos por trabajo”