Rodrigo González: Lourdes Sacín exige justicia contra conductores de Amor amor amor

‘Tengo fe que se hará justicia’, expresó la periodistaLourdes Sacín, tras conocerse que este jueves se dictará sentencia por la demanda de injuria y difamación, que le entabló a los conductores Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre.



“Todas las pruebas que presenté están en los videos. No se imaginan todo el daño que estos conductores me causaron, no solo psicológico y emocional, sino también me afectaron en lo laboral. Me siento muy dañada, aún no logro recuperarme de tanto daño”, sostuvo Sacín.



¿Estás pidiendo una reparación civil?

Obviamente, pero prefiero no hablar de dinero. No les guardo rencor, pero tengo la necesidad de ser reivindicada, porque no me parece justo haber recibido tantos insultos por un par de conductores. (L.Gamarra)

