Daniela Romo se encuentra en Perú para promocionar ‘Reinas sin corona’, película donde la actriz mexicana es una de las protagonistas. Como parte de su visita, la celebridad fue parte del avant premiere del filme, donde tuvo la oportunida de conversar con la prensa.

Las imágenes del avant premiere fueron difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’ y el conductor Rodrigo González cuestionó la actitud de Romo en dicho evento.

“No estoy diciendo que ella no haya sido amable, porque lo ha sido en todo momento y educada también, pero siento que hasta ahí. ¿o es idea mía?”, comenó el popular ‘Peluchín’.

“Vi que ‘Giselo’ (Edson Dávila de ‘América Hoy’) le hizo una broma y como que no le hizo mucha gracia y vi que le volteó la cara... Es amable sí, educada sí, pero así que es súper simpática con la gente, no la veo. Me la imaginaba diferente” , añadió el presentador.

SOBRE ‘REINAS SIN CORONA’

La cinta ha generado gran expectativa debido a que tratará el tema de la violencia contra la mujer, el cual es el ‘pan de cada día’ en nuestro país. A continuación detalles que quizás no sabías del esperado filme.

Gino Tassara, director de la película que tiene una duración de 114 minutos, reveló que parte de la taquilla recaudada será donada a los niños huérfanos de las víctimas de femicidio por intermedio de la ONG FUJ (Familias Unidas por Justicia).

