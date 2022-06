Magaly Medina conversó con Iván Paredes, abogado de Rodrigo González, y expresó su extrañeza por el despliegue policial para detener a ‘Peluchín’. Según dijo la conductora, ni vio ese contingente ni con John Kelvin.

“De verdad esto me parece un chiste. Este despliegue policial de hoy ¿es normal? Yo no lo he visto ni siquiera cuando capturaron a John Kelvin”, manifestó.

Ante ello, el letrado afirmó que no es normal que se designen a policías de hasta tres comisarias para este tipo de casos. Se trata de las dependencias de Monterrico, Orrantia y Miraflores. “Los tres (grupos) fueron en el mismo momento (…) Fue un operativo policial”, agregó.

Magaly Medina sobre PNP por caso de Peluchín: “Esto fue un telefonazo”

La ‘urraca’ remarcó que el país se encuentra en un duro momento y por eso no se explica por qué se designaron tantos agentes de la PNP para el caso de Rodrigo González.

PNP movilizó a agentes de tres comisarias para detener a Rodrigo González: “Esto fue un telefonazo”, dice Magaly

“Yo digo cómo se mueve policías de tres comisarias y se hace este despliegue cuando todos sabemos que la PNP nos hace falta en distintas calles de Lima. Necesitamos ubicar a otros corruptos, al país se lo están levantando en peso (…) Esto es un telefonazo ¿De quién depende la Policía? Del Ministerio del Interior, esto no viene del comisario ”, recalcó.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo González: PNP llega EN VIVO a Willax TV para intervenirlo por caso Susana Umbert y Cathy Sáenz

Rodrigo González: La detención fallida de Peluchín en seis puntos

‘Peluchín’: Esta sería la verdadera razón por la que la Policía buscó intervenir al conductor en su casa y Willax