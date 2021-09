Rodrigo González no para de criticar el desempeño de Esto es Guerra en México. Este jueves, el conductor de Amor y Fuego se refirió a las polémicas que generó esta semana Carlos Alberto Aguilar, más conocido como el ‘Zar del Box’, y quien es la voz en off de Guerreros Mx.

“Los guerreros dedicaron su show a dar excusas por el tremendo papelón que protagonizaron en México; pero el Zar, la voz en off del show en México, contraatacó a Johanna San Miguel y jura que Facundo González le mentó la madre”, dijo el popular Peluchín sobre el último escándalo de la competencia.

En ese momento, el conducto de Willax le preguntó a su producción por el pseudónimo de Aguilar. “¿El zar le dicen? ¿el zar de qué?... el zar del deporte, anteriormente ha sido locutor de box”, indicó Rodrigo.

Al hablar del deporte en particular, Gigi Mitre aseguró que no le gusta el boxeo y le preguntó a su compañero si era fan de esta disciplina. “¿Te gusta el box? A mi no me gusta ¿a ti si?”, dijo la conductora generando la reacción desconcertada de Peluchín.

“Cuando era niño me gustaba y de ahí ya no. Con mi abuelo veía pero tengo malos recuerdos precisamente por eso”, contó Rodrigo González antes de revelar un pasaje desconocido de su vida familiar.

“Yo estaba viendo una pelea de box con mi abuelo y él se emocionó tanto que le dio un paro cardiaco... lo digo en serio... murió”, reveló el conductor de Amor y Fuego dejando boquiabierta a Gigi Mitre.

Peluchín aseguró que de niño veía el box con su abuelo pero dejó de ser fan cuando este falleció mientras veían una pelea.

PELUCHÍN SE BURLA DE EEG EN MÉXICO

Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron dejar de comentar el estreno de la competencia entre Esto es Guerra Perú y Guerreros 2021 en México, la misma que coronoró a los mexicanos como ganadores de este primer encuentro.

“Eso ya no fue derrota, eso fue una humillación de parte de Esto es Guerra México a los guerreros peruanos... les dieron con palo”, dijo la conductora de Amor y Fuego. “Fueron a hacer el ridículo”, arremetió el popular Peluchín.

Gigi aseguró que el desempeño de los peruanos fue mucho peor de lo que imaginaban. “Fue peor de lo que pensábamos. Mossul nos dijo que les iba a ir mal, pero no tanto”, expresó la conductora.

Rodrigo González recordó que les dio el beneficio de la duda ayer pero que terminaron decepcionándolo. “Yo he tratado de ver el lado positivo... ¿qué tiene que ver la edad? ellos tienen mucho tiempo compitiendo, en algunas cosas es más maña... retiro lo dicho, cuando queremos pensar bien de ellos, siempre decepcionan, no ha sido la excepción”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Transformers en Perú: lluvia sorprendió a actores y equipo de filmación en Machu Picchu

Kyara, la hija de Keiko, aspira a ser modelo hace casting para el Miss Perú La Pre 2021

Tilsa tras críticas a su vestido blanco en Reinas del Show: “Tanto se burlan del anillo que me lo puse”