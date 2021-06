Rodrigo González opinó sobre la reconciliación de Magaly Medina y Alfredo Zambrano en su programa con Gigi Mitre, pero dio detalles desconocidos, hasta ahora, del notario y las razones que llevaron a la ‘Urraca’ a anunciar tan inesperadamente el fin de su matrimonio.

“La Magaly Medina volvió a tropezar con el mismo notario. Debe estar escuchando ópera a tope. Qué debe haber hecho el notario, cómo la debe haber convencido para después de ese anuncio público, ella cambió de opinión y volvió a los brazos de su notario”, dijo Peluchín al inicio de su programa.

“A mí me da gusto, pero te digo de verdad, de corazón esa pareja me gusta y a mí me sorprendió, pero desde el momento uno dije van a volver”, sostuvo Gigi Mitre.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y fuego’ le aconsejó a Magaly tener al notario un “tiempo más afuera”. “Estás emocionada y cuando estás así, ni prometas ni tomes decisiones. Ella ha dicho que todavía no han vuelto a vivir en la misma casa como diciendo si por ahí a él lo sacan en otro lugar... ahora estamos amistados con cama afuera”.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano están casados desde el 2016. (Foto: Captura ATV / Instagram @magalymedinav)

DETALLES DESCONOCIDOS DEL NOTARIO

En otro momento, Rodrigo González dio a conocer ciertas actitudes que habrían ocasionado el alejamiento de Magaly Medina, pues aseguró que Alfredo Zambrano tenía ciertas actitudes que “tenían harta” a la periodista.

“O sea, el primer paso lo ha dado, pero todavía no va a regresar a la casa, será para ver que el notario ya ha aprendido a controlar sus arrebatos, inmaduros e infantiles que agarraba y se largaba de la casa cada vez que se molesta, ya la tiene harta a Magaly”, agregó Rodrigo.

“Claro, hay amor. Magaly se casó enamorada, está enamorada. Sé y me consta que ella siempre ha dado el 100 por 100 en esa relación”, dijo el conductor de TV y cuando Gigi le preguntó sobre el caso del notario y él lo dudó.

Sin embargo, sostuvo que “no puedes trasladar temas de peleas de enamoraditos cuando tienes un matrimonio y eres una persona pública y eso termina cansando”.

“Cumpleaños, aniversarios, compromisos, el notario era especialista en embarrarla, montar el numerito y arruinar la fiesta, bien ‘tumbalafiesta’ era”, manifestó el popular ‘Peluchín’.

“NO MÁS SHOW”

Rodrigo González también sostuvo que ambos ya se conocen, “ya saben como llevarse pero también se les sale de las manos cosas como esta y continuar, pero la cosa está en no hacer anuncios” y le aconsejó también ya no cumplirle más ‘sueños’ al notario.

“Ahí nomás Magaly. Él a su notaría y tú a tu show”.

