La modelo Romina Gachoy comentó que lleva 10 años de relación con Jean Paul Santa María y tienen más de una táctica para que su matrimonio no caiga en la monotonía, tal como sucedió con Shakira y el futbolista Gerard Piqué . “La relación va muy bien, estamos muy consolidados, enfocados en sacar adelante nuestro hogar y familia. Tenemos 10 años juntos, andamos en otra etapa de vida, de madurez, de matrimonio, como personas y en todo sentido”, expresó Gachoy.

¿Cómo hacen para no caer en la monotonía y el matrimonio fracase?

Considero que lo que te hace llegar a estar con una persona tantos años y no caer en la monotonía, es tener un amor fuerte, verdadero y real. Nosotros hemos trabajado todos estos años para construir lo que hoy tenemos, hemos trabajado por este hogar, para ser mejores personas, mejores padres, para hacer felices a nuestros hijos y nosotros mismos. El amor es como una plantita, pues si no la riegas, se muere. Si tienes un amor real, tienes que regar ese amor y se tienen que hacer cosas para que al amor perdure.

¿Son una pareja que respetan sus propios espacios?

Siempre tenemos esa libertad individual, no se debe perder. Yo no creo cuando dicen que alguien te complementa, creo que somos seres humanos y cuando se tiene una relación con alguien, se trata de ser un equipo. Nosotros nos apoyamos mucho, somos de países distintos, Jean Paul siempre ha sido un chico bastante conservador y yo lo opuesto, sin embargo, hemos logrado tener un equilibrio juntos. Somos felices y nos apoyamos en todo.

¿Existe un secreto para que el matrimonio funcione durante tantos años?

Son muchas cosas. Un matrimonio requiere de mucho trabajo, sobre todo cuando hay una familia y se tiene que sostener un hogar. No es tarea fácil, pero es lindo cuando llegas a tu hogar y te reciben con tanto amor. Mis hijos son el reflejo de lo que somos, así que considero que es una mezcla de muchas cosas, el amor y respeto, que es súper básico. Si no hay respeto en una relación, a la larga se vuelve insostenible. Somos jóvenes, pero intentamos ser los más maduros posibles para seguir juntos, firmes y consolidados. Hemos vivido situaciones difíciles, pero nos miramos a la cara después que pasa la tormenta y veo que Jean Paul es la persona que Dios me mandó para salir de cualquier situación.

En la actualidad se ven muchas relaciones tóxicas...

Cuando tenemos alguna diferencia, somos de conversar, decirnos lo que opinamos, pero jamás se ha dado una falta de respeto o insulto. En mi casa no se sabe lo que es la violencia o toxicidad. Ese tipo de cosas no existen en mi hogar. Nos encanta enseñarles e inculcar valores a nuestros hijos.

¿Los detalles son importantes en una relación?

Tengo al chico más detallista del mundo, todos los días me trae regalos, siempre me sorprende y eso hace que me derrita por él. Así me tiene y por eso estoy en todas con él.

¿Qué opinas sobre la fidelidad?

Eso es primordial. No quiero ahondar en el tema, pero era una persona que antes no creía en la fidelidad, creía que no existía, era muy liberal en ese aspecto hasta que conocí a Jean Paul, quien viene de una familia constituida y sólida. Él me enseñó a que la fidelidad existe, que uno puede elegir ser fiel a su pareja y al matrimonio. A los dos nos sobran muchas opciones, pero nos seguimos eligiendo uno al otro.

