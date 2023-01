La modelo Romina Gachoy indicó que se siente una madre orgullosa porque sus menores hijos están siguiendo sus pasos en el mundo del taekwondo, además, contó que ha sido campeona de diferentes competencias de mencionada disciplina.

“ Pensaba viajar en febrero a Uruguay, pero cambié de fecha para el próximo mes pues mis hijos tienen su primer examen de taekwondo . Están siguiendo mis pasos, yo he practicado taekwondo toda mi vida, he sido campeona mundial con 16 años, también he sido campeona panamericana y sudamericana. He quedado invicta en todos los campeonatos y toda la vida he estado sumergida en ese deporte. Mi papá ha sido maestro, al igual que mi mamá y mi hermana que son instructoras. Uno de los grandes sueños que tenía era que a mis hijos también les guste porque es un deporte maravilloso, que te enseña disciplina, valores y a que tengas una vida saludable”, precisó Gachoy.

¿Qué te han comentado tus hijos?

Ellos saben todo lo que yo he hecho y siempre han estado motivados a querer aprender. Siempre me pedían que los meta a una academia y por fin pude encontrar la indicada. No sabes lo felices que están, los llevo a sus entrenamientos, estoy muy dedicada a ellos y mis niños están contentos. Les fascina hacer el deporte, así que estamos felices que estén tan entusiasmados.

De otro lado, Milena Zárate comentó que no ingresaría al ‘Onlyfans’ porque cree que las chicas ‘hacen pornografía y venden su cuerpo por dinero’… ¿Te has sentido aludida?

En realidad, es depende de cada persona y de cómo lo quiera ver. Por ejemplo, yo no hago pornografía ni haré así me paguen millones de soles. Yo soy modelo y me manejo con ese perfil en el ‘Onlyfans’. Vendo contenido sexy, tal cómo es el show de soñadora que hacía en las discotecas, pero la diferencia es que lo hago a través de una cámara con mis fans y es menos expuesto que en una discoteca.

¿A qué te refieres con menos expuesto?

Trabajar en discotecas haciendo shows es mucho más expuesto que el ‘Onlyfans’ . A mí me han metido la mano y ocurrido situaciones muy expuestas cuando he desfilado en discotecas. Una vez tuve que hasta pegarle a un tipo por defenderme y esas cosas no me ocurre trabajando con el ‘Onlyfans’, porque si alguien se desubica o me falta el respeto… lo bloqueo y chau.

Entonces, ¿No das importancia a los comentarios de Milena Zárate?

Hay gente que habla desconociendo el tema o porque repite lo que dicen los demás. La única realidad es que el ‘Onlyfans’ es una plataforma millonaria para todo tipo de creadores de contenido, desde chefs, deportistas, estilistas, modelos y hasta la pornografía. Sin embargo, no significa que todas las personas hagan lo mismo. Cada uno se maneja como quiere dentro de la plataforma.