La modelo Romina Gachoy se evidenció indignada y se pronunció sobre las recientes declaraciones de la madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, quien acusa que Jean Paul Santa María no le permitió ver a sus dos hijos a la popular ‘chinita’.

Romina, el programa ‘Amor y fuego’ difundió un informe en el cual la mamá de Angie acusa a Jean Paul de impedirle que vea a sus hijos...

Vi las últimas declaraciones de su mamá (de Angie). En verdad, ¡qué pena! Siguen inventando cosas como siempre y exponiendo a los niños. Lo que sucede es que Angie no puede mencionarlos públicamente a sus hijos porque hay medidas de protección en su contra, así que manda a su mamá a mentir o le inventa cosas a su manera.

¿Cuál es la verdad?

La realidad es que los chicos no quieren verla todavía, por muchas cosas que vivieron las últimas veces que se iban con ella (Jibaja). Nosotros, con el apoyo del ‘Ministerio de la Mujer’ y su equipo de psicólogos, estamos haciendo un trabajo en equipo para que los bebes superen episodios, vuelvan a confiar en su mamá y deseen verla, pero ella (Jibaja) en vez de sumarse sanamente a ese proceso, prefiere culparnos y apuntarnos a nosotros como lo ha hecho siempre, pero sin asumir su responsabilidad. Es una pena que actúe así porque algún día los chicos van a ser grandes y contarán toda la verdad si desean.

Angie asegura que ahora lee la biblia y que ha cambiado...

Entonces, ¿Por qué no habla con la verdad? ¿Por qué no cuenta que le pedí para que se sume a la terapia de los chicos? Para que así ellos deseen verla poco a poco. ¡Por qué no cuenta que estamos mandando a terapia a los chicos para que superen todos los traumas que ella les ocasionó! Por qué no cuenta que sí deseamos que la vean, pero por su propia voluntad. Ojalá reaccione y quiera hacer las cosas de corazón, pero no de la boca para afuera, sino con actos.

Al momento que le pediste que se sume a la terapia con sus hijos... ¿Su respuesta fue negativa?

Así es. Al día siguiente de pedírselo, mandó a su mamá a hablar.

Angie dejó constancia en la comisaria de que Jean Paul no le dejó ver a sus hijos e incluso lo tilda de ‘manipulador y narcisista’... ¿Él va a tomar alguna acción legal en contra de ella?

Siempre se refiere así de él. Es una pena, pues por un lado menciona a Dios y estar leyendo la biblia, pero con sus actos demuestra todo lo contrario y vuelve a mentir sin reparo.





