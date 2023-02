Romina Gachoy indicó que junto a su esposo Jean Paul Santa María están enfocados en velar por la estabilidad emocional de sus hijos, tal es así que no quiso pronunciarse sobre la situación de Angie Jibaja, a quien se le vio recaer en las drogas a través de un informe que presentó el programa ‘Magaly Teve, la firme’.

“No he dado ninguna declaración sobre el tema porque no tengo nada que decir al respecto (sobre Angie), prefiero no opinar de temas delicados. Nuestra única prioridad es proteger a los chicos y seguir dándoles una vida tranquila. Los cuidamos muchos de este tipo de noticias, hemos hecho un gran trabajo al darles estabilidad y felicidad que tienen hoy por hoy”, sostuvo Gachoy.

¿Los niños siguen con terapia psicológica?

Sí. Hasta el día de hoy, trabajamos para que tengan la estabilidad que tienen. Son niños felices, viven en un ambiente de paz, tranquilidad, hacen deporte y tienen una vida feliz. Ha sido un gran trabajo para lograr todo esto, así que los protegemos un montón.

Por cierto, hace unos días comentaste que viajarás a Uruguay... ¿Se van todos en familia?

Viajaré sola y vuelvo rápido. Estoy haciendo una campaña para una marca bastante conocida de Uruguay y también voy a desfilar. Estaré unos días, pero con las mismas me vuelvo. Se vienen varios proyectos y novedades con televisión. También se viene un proyecto de moda, así que estoy agradecida con Dios porque puedo estar trabajando y gozo de salud, pero sobre todo de paz.

¿Jean Paul se quedará a cargo de los niños mientras tú estás en Uruguay?

Así es. Nosotros siempre nos apoyamos el uno al otro cuando tenemos que trabajar.





‘ESTÁ ENFERMA’

En tanto, la conductora Magaly Medina indicó que Angie Jibaja se niega a reconocer que es adicta a las drogas y que necesita ayuda profesional.

“Las imágenes pertenecen al 15 de diciembre, ese es un fumadero. El video nos alcanzó un vecino de la zona y quien la veía llegar seguido. Ese es un lugar sucio, asqueroso, cochino y sórdido, tal como son los fumadores. No sé por qué nada nos asombra de ella, pues su vida ha tenido muy pocos espacios en los que ha tenido el control. Consumiendo así nunca nadie la ha visto, toda la vida se ha negado a reconocer que es una enferma, las personas drogadictas son enfermas y necesitan ayuda”, expresó la popular ‘urraca’.





