La modelo Romina Gachoy desconoce quién es Pilar Gasca, sin embargo, no dudó en desearle lo mejor por su incursión en el ‘Onlyfans’ y resaltó que hay público para todas las mujeres que ingresen a dicha plataforma. “No sé quién es Pilar, pero le doy la bienvenida a la plataforma. Hay lugar y público para todas”, expresó Gachoy.

Por cierto, ¿Te has animado a realizar contenido como el de Xoana González y Fátima Segovia?

No. Sigo manteniendo mi posición. Yo no hago contenido ‘XXX’, sin embargo, tengo muchísimo público y gano muy bien. No hay límite en esta plataforma ni límite para ganar o cautivar a los suscriptores. Nunca haría contenido erótico explícito, no hay forma.

Comentaste que estabas animando a tu pareja, Jean Paul Santa María para que ingrese al ‘Onlyfans’... ¿Qué te dijo al respecto?

Por ahora, no. Quizá más adelante, pero solo haría contenido como actor o música, que es su carrera.

Fátima Segovia disminuyó su precio de suscripción del ‘Onlyfans’, ¿Crees que se deba a que ya no goza de buena aceptación?

No tenía idea, pero de hecho que son estrategias de marketing. A veces le bajan el precio o dan promociones para que se sumen más suscriptores.

¿A ti cómo te va?

En mi caso, cada vez tengo más suscriptores y mantengo el mismo precio, pero a veces lanzó mis promociones del 20 o 30 % de descuento para atraer más suscriptores. Es algo que me funciona muchísimo.





