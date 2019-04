Romina Lozano: Acusan a exMiss Perú de 'mentirosa' y de engañar a su novio con Nicola Porcella | VIDEO | FOTOS

¡Graves acusaciones! Romina Lozano ha quedado mal parada luego que Magaly Medina presentara en su programa un chat enviado por un familiar de su expareja acusándola de mentirosa y de dormir hasta hace poco en la casa del que hasta hace unas semanas habría sido su pareja.



"Romina es una zo..., yo estuve presente en el cumpleaños de la mama de ganny y ella fue presentada en la fiesta como la novia de él", dice parte del chat que Magaly Medina presentó en contra de la exMiss Perú.

Acusan a exMiss Perú de engañar a su novio con Nicola Porcella Acusan a exMiss Perú de engañar a su novio con Nicola Porcella

"El día que se presentó en Magaly ella había dormido ahí. Toda su ropa y zapatos estaban tirados en el suelo como lo puede negar a un chico que que la apoyó tanto. Todos la han apoyado cuando no tenía nada ahora lo niega", dice indignado el familiar de su expareja



Agregó que "esa porquería no será feliz sobre el sufrimiento ajeno. Duele lo que ella le ha hecho. Ella todavía tiene sus cosas en la casa de él"

Acusan a exMiss Perú de engañar a su novio con Nicola Porcella Acusan a exMiss Perú de engañar a su novio con Nicola Porcella

En otro momento, la familia habría aconsejado a la expareja de Romina Lozano para que salga a contar todo "pero él no quiere porque está dolido.



Al ser interrogada por la familia por qué negó a su pareja, Romina Lozano respondió que "lo había dicho porque Gian no es del medio y para que no se vea involucrado, pero ya estaba saliendo con Nicola para ese entonces".

Acusan a exMiss Perú de engañar a su novio con Nicola Porcella Acusan a exMiss Perú de engañar a su novio con Nicola Porcella

Magaly Medina, en tanto, calificó a Romina Lozano de 'pinocha'. "Esta miss me recuerda a la Cartagena por pinochaza. Y ¿Nicola Porcella sabías que ella tenía novio y que ya había sido sido presentada como la novia?".