Romina Lozano lloró porque Magaly Medina le preguntó por Nicola Porcella y Jefferson Farfán y 'Urraca' le responde así

Romina Lozano nuevamente está en la polémica, ya que tras presentarse en el programa de Magaly Medina hizo un verdadero 'berrinche' porque la 'Urraca' le preguntó sobre su amistad con Nicola Porcella y sus conversaciones con Jefferson Farfán.



De acuerdo a Magaly Medina, al irse al corte comercial Romina Lozano se levantó de su asiento molesta y se fue a un lado del set de su programa y se quitó el micro para irse del estudio y ponerse a llorar desconsoladamente.



En las imágenes que transmitió Magaly Medina se puede ver a Romina Lozano llorar rodeada de varias personas y quejarse porque la 'Urraca' le preguntó sobre su cosas privadas.

"Cuándo he ventilado yo mis cosas? No las he ventilado", se le oye decir a Romina Lozano mientras llora. "Si te das cuenta yo siempre me mantengo al margen de esas cosas porque es mi imagen. Yo cuido mi imagen. No me gusta que se ventilen cosas", agregó la exMiss Perú.



Ante este reclamo, Magaly Medina le respondió y no dudó en calificarla de engreída. "Ella no puede decir 'yo no soy de la farándula'. Si no quieres ser de la farándula, tu no te vas con la 'plebe' a los que las cámaras siguen. Yo solo pregunté... Cuando uno le dice a todo el mundo 'mira con quien me estoy escribiendo', siempre hay por ahí un chismoso que venga y me lo cuente".



"Mis preguntas no tienen nada de maliciosas", finalizó Magaly Medina.