ESTALLÓ EN LLANTO. Rosángela Espinoza no pudo contener su tristeza y lloró durante un en vivo de Instagram, en el que contó que la vetaron de América Televisión tras su salida de Esto es Guerra.

Muy acongojada, Rous aseguró que apoya una campaña de adopción de mascotas y que un amigo con el que colabora en esta labor le consultó si podía ir a En boca de todos con los animalitos sin hogar, para que puedan conseguir una familia.

“Lo voy a decir porque ya me cansé de estar ocultando muchas cosas...”, dijo antes de quebrarse y contar que quería que los perritos protagonicen un desfile de disfraces por Halloween en el programa de Tula Rodríguez.

“Yo le dije que iba conversar con uno de los de la producción para que se pueda lograr, para que los perritos que buscan una familia sean adoptados, tengan la oportunidad de que los vean... y me dijeron que no. Yo dije ‘yo no voy a ir, pueden ir los perritos’, pero me dijeron ‘no Rosángela’”, reveló la chica selfie.

En ese sentido, aseguró que más tarde se enteró que estaba vetada de América Televisión. “Estoy vetada del canal 4, estoy vetada, ya no puedo ir a ningún programa de América Televisión. Me apena muchísimo que sucedan estas cosas cuando yo no me he portada mal. Lloré ese día, me da pena que los perritos no tengan esa oportunidad, no se puso porque estoy vetada... ¿pueden creerlo?”, dijo muy indignada.

Finalmente, aprovechó para lanzar un misil contra su antigua casa televisora, cuando era parte de Esto es Guerra. “¿Qué he hecho para que me veten? O tienen miedo de que yo diga la verdad...”, arremetió.

