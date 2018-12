Novio de Rosángela Espinoza 'cuadró' a Nicola Porcella por desnudarse en su departamento | VIDEO

Muchos solo conocían a Víctor Hugo Cornejo, pareja de Rosángela Espinoza , por las fotografías compartidas en redes sociales; sin embargo, el galán de la modelo se animó a hablar por primera vez frente a cámaras.

Víctor Hugo se refirió al trabajo de la popular ‘chica selfie’ en los realities, donde está expuesta al ojo público, pero él aseguró que no tiene ningún problema y que no le molesta. Además, dijo que su pareja es muy talentosa y debe aprovechar sus cualidades.

“Todo tranquilo. Es su trabajo y mientras todo esté bien acá yo no tengo ningún problema. Ella es una persona sumamente talentosa y hay que aprovechar su talento aquí”, dijo a las cámaras de América Espectáculos.

En medio de la entrevista, el capitán de los ‘guerreros’ Nicola Porcella interrumpió las declaraciones del novio de la ‘retadora’ para jugarles un par de bromas, pero no esperó la respuesta del empresario quien lo ‘cuadró’ por sus acciones durante una entrevista que le hizo a ‘Rous’ en su departamento.

"Te has calateado en mi departamento, te has echado en mi cama, ni las ‘tabas’ (zapatos) te has quitado para echarte en mi cama", dijo el novio de 'Rous'.

Recordemos que Nicola Porcella realizó una polémica entrevista a Rosángela Espinoza en la intimidad de su hogar y no tuvo reparos en echarse en su cama, quitarse el polo e incluso bajarse el pantalón frente a su compañera de reality, hecho por el que el novio de la ‘chica selfie’ le reclamó.

En respuesta, Nicola Porcella solo atinó a esbozar una nerviosa sonrisa e intentar cambiar el tema diciéndole a Rosángela Espinoza: “¿y que le regalaste en Navidad?”.