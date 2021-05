La cantante Rossy War lamenta que algunas personas la estén calificando de ‘pobrecita’ o de una ‘mujer que quedó en la ruina’, a raíz que anunció que vendería sus vestuarios e instrumentos musicales con el fin de implementar su estudio de grabación para realizar sus conciertos virtuales. “Algunas cosas ya he vendido y otras se han quedado. Aproveché en vender algunos instrumentos que ya no usamos y están en buen estado, pero se malogran si no le dan uso. Lo hacemos porque necesitamos comprar todo lo que se necesita para un concierto virtual y también para mis transmisiones. Por ahí han surgido comentarios, me dicen pobrecita o que estoy en la ruina, pero en la ruina no voy a estar jamás ni tampoco seré pobrecita porque mientras tenga salud y vida puedo salir adelante. Pobrecito es quien le falta amor de Dios y eso me sobra”, declaró la cantante.

Además, a lo largo de tu trayectoria has demostrado ser una mujer trabajadora…

Así es y me las seguiré buscando como sea, porque eso es lo que me enseñó mi padre.

Por cierto, sacaron unas imágenes donde aparentemente se te veía cantando en la vía pública…

No era yo, sino parece que es la imitadora de ‘Yo soy’, pero qué bueno que esté tratando de reinventarse. Si yo tendría que hacerlo (salir a las calles), lo haría, no tengo ningún problema.

¿Te proponen hacer ‘privaditos’?

Hay miles de propuestas, nos tientan por todos lados, pero primero está mi salud y mi tranquilidad. Estamos esperando que se den las normas (establecidas por el gobierno) y que sea legal (los conciertos), sino ni hablar. Por ahora, solo alisto mi próximo concierto virtual que daré, será para el ‘Día del padre’ y será trasmitido a través de la página ‘Rossy War y su banda kaliente’. Las entradas las pueden adquirir al WhatsApp 997918803.

Hace poco estuviste en la secuencia del desafío de ‘El artista del año’… ¿Aceptarías si te proponen concursar en el programa?

Nada está dicho, si se da la oportunidad y si todo juega a favor, puede ser. A quien convocaron (para esta temporada) es a mi hija, ella estaba emocionada, pero también estudiando y trabajando así que no podía (aceptar). Mi hija anda muy ocupada, más que yo, pero soy una madre orgullosa. Me encanta como se propone algo y se mete de lleno hasta lograrlo. Es muy inteligente y metódica.





