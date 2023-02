Casi 20 años después de su realización, la telenovela mexicana Rubí la sigue rompiendo en rating en el Perú, donde esta semana llega a su esperado final, y no son pocos los que se preguntan qué fue de su bella protagonista, ansiosos de poder verla en alguna otra producción. Sin embargo, la actriz uruguayo-mexicana Bárbara Mori se alejó de las novelas en aquel ya lejano 2004 para enfocarse en el cine.

Bárbara Mori Ochoa nació en Montevideo, Uruguay, el 2 de febrero de 1978 (hace poco cumplió ya 45 años), pero a los 12 se trasladó a México con su padre y sus hermanos tras el divorcio de sus progenitores.

A los 14 años ayudaba en la pizzería d su papá cuando un diseñador la descubrió y la invitó a modelar. En 1996 estudió actuación en la escuela de TV Azteca y, al año siguiente, participó en su primera telenovela, que se llamó Tric-Trac.

Luego de eso vinieron varios éxitos como: Mirada de mujer (1997-1998), con la que saltó a la fama, Azul tequila (1998-1999), Súbete a mi moto (2002-2003) y Amor descarado (2003), hasta que llegó la consagración definitiva con Rubí y su icónico papel de la bella ambiciosa Rubí Pérez Ochoa, en 2004.

La telenovela de 2004 sigue siendo un éxito casi 20 años después.

¿POR QUÉ SE ALEJÓ DE LAS TELENOVELAS?

En pleno pico de la popularidad, y gracias a su gran trabajo con Rubí, Bárbara Mori recibió varias propuestas para incursionar en el cine y uno de sus primeros papeles sería en la película La mujer de mi hermano, basada en el libro de Jaime Bayly y en la que compartiría protagonismo con el actor peruano Christian Meier.

Luego seguirían otras como el biopic de Cantinflas, en la que interpretó a Elizabeth Taylor. Mori volvería también a la televisión, pero para series cortas como Dos lunas (2014) o La negociadora (2021), pero nunca a las telenovelas. Y así ya pasaron 19 años.

El año pasado, durante una conversación con la prensa tras un evento, Bárbara explicó sus motivos. “Es que las historias que me han ofrecido no me atraen” , apuntó la actriz de 45 años de edad.

De esta manera, la experimentada intérprete no le cerraba definitivamente la puerta a las novelas, pero explicó qué tipo de historias son las que espera. “Lo que busco es contar historias que toquen fibras humanas, que creo que hace mucha falta ahorita en la humanidad, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles se necesita mucha compasión, mucho amor, mucha empatía y resonar”, precisó.

SALIÓ EN DEFENSA DE RUBÍ

Bárbara Mori no reniega de sus papeles pasados ni nada por el estilo. Es más, sigue atenta a todo lo que pasa. Hace unos días, utilizó su cuenta de Instagram para alegar que América TV le faltó el respeto por el trabajo que realizó en Rubí, debido a que América Televisión cortó uno de sus capítulos para darle paso al estreno del programa ‘Mande quien mande’ de María Pía Copello y Carlos Vílchez . La actriz exigió que vuelvan a transmitir los episodios completos de la producción en lugar de media hora.

“ Amigos, buenos días. He recibido muchos mensajes peruanos de seguidores de la novela Rubí, donde indican que le han dado 30 minutos para poner un programa nuevo. Una novela que merece una hora. Me parece una falta de respeto que utilicen una novela que tiene seguidores para llenar otro ”, expresó en sus historias.

