La cantante Ruby Palomino reveló que fue víctima de violencia física y pidió a Magaly Medina que no juzgue ni critique tan duramente a Dalia Durán, porque es una persona que no está bien emocionalmente. “He vivido violencia en algún momento de mi vida. ¿Violencia física? Claro. Es difícil salir de un círculo vicioso donde mucha gente no entiende el apego”, sostuvo Palomino, quien participó del flashmob por el ‘Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer’, que se realizó en último viernes en el Open Plaza Ángamos y fue organizado por ‘Sinargollas’ junto a la productora ‘Acción comunicativa’.

¿Qué te parece los comentarios que tuvo Magaly Medina hacia Dalia Durán?

La critica duramente, no siente ni un poco de compasión por Dalia, pero quizá la vida o el universo se encargará que aprenda cosas que le faltan por aprender. Dalia Durán tiene un problema psicológico muy fuerte, necesita compasión de la gente que está a su alrededor, empezando por su abogada, quien debe saber que (Dalia) está mal psicológicamente, que siente apego (por su agresor John Kelvin) y está enferma, sin embargo, deja su caso. Además, Magaly, en su ignorancia, la critica duramente. Imagínate cómo se debe estar criticando Dalia a ella misma, solo encuentra juzgamientos y nada de compasión. Si vas a dar la mano, dalo sin esperar algo a cambio.

¿Crees que Magaly Medina ha sido dura con Dalia?

Cuando veo eso (comentarios de Magaly), me horrorizo porque está hablando sobre la violencia a la mujer en su programa y no se da cuenta que está efectuando esa violencia. La juzga y le dice que es una tonta. Ella (Durán) no puede ser consecuente porque está mal.

¿Conoces a Dalia?

No, pero estoy dando mi opinión con todo lo que veo o escucho. No digo que la veten de los programas, solo pido que le tengan un poco de compasión, que la Sra. Magaly sea más compasiva con las mujeres porque el universo le enseñará en algún momento.

CANTA EN ‘REINAS SIN CORONAS’

En tanto, Ruby Palomino contó que interpreta ‘Canción sin miedo’, que es el tema principal de la película ‘Reinas sin coronas’, que se estrenará el 30 de marzo del 2023. “Todas las mujeres hemos vivido la violencia de alguna manera, la violencia no debe existir por ningún motivo. Si queremos cambiar la problemática en la sociedad, tenemos que cambiar desde nosotros mismos”, sentenció Ruby Palomino.





